Fiat 500e a soli 99 euro al mese: il conveniente leasing attuato in Germania

Dato il successo di Fiat 500 è ormai un must anche in Germania, dove nel mese di ottobre ha battuto anche le stesse tedesche, attualmente i clienti potranno accedere ad un'offerta piuttosto interessante per accaparrarsi la city car italiana.

Non vi è alcun dubbio ormai che Fiat 500 Elettrica abbia catturato molta attenzione dalle parti della fredda Germania, senza parla della sua variante ibrida. La versione base della piccola vettura, con 70 CV e cambio manuale a sei marce, può essere acquistata a partire da soli 17.490 euro, rendendola una scelta più conveniente rispetto alla controparte elettrica, che parte da almeno 29.990 euro.

Grazie a un'interessante offerta di leasing su sparneuwagen.de (partner di AUTO BILD), i clienti privati potranno risparmiare ulteriormente sull'ibrido, con un canone mensile di soli 99 euro lordi. Il contratto di leasing ha una durata di 36 mesi e include un chilometraggio di 10.000 chilometri all'anno, ma è possibile estendere la durata a 48 mesi e aumentare i chilometri gratuiti mensili a 15.000, 20.000 o 25.000 (la nuova Fiat 500e potrebbe slittare al 2030).

Non è richiesto alcun anticipo per questa offerta, ma i clienti privati dovranno sostenere un costo di trasferimento lordo di 999 euro. I costi totali di leasing ammontano a un totale di partenza stimati di 4563 euro lordi (36 volte 99 euro più 999 euro). Questa formula prende come riferimento la vasta disponibilità di veicoli di stoccaggio immediatamente immatricolabili da parte di Fiat con appena 100 chilometri percorsi, questi includono: l'aria condizionata, Apple CarPlay, Android Auto, un volante con soft touch e un sistema start-stop automatico.