Fiat 500e sbarca negli Usa: sarà una delle auto elettriche più economiche in vendita

La Fiat 500e del 2024 è stata annunciata con un prezzo consigliato di 32.500 dollari negli Stati Uniti (al cambio circa 32.000 euro), posizionandosi come uno dei veicoli elettrici più economici sul mercato del nuovo continente.

Fiat 500e 2024, "USA edition", si presenta con un design più sofisticato e opzioni di personalizzazione avanzate. Nonostante la casa automobilistica non abbia ancora rivelato dettagli sull'autonomia o sulle specifiche della batteria, tali informazioni dovrebbero essere annunciate il 4 dicembre, il giorno dell'uscita ufficiale.

Questo prezzo è notevole per diversi motivi, dal momento che si unisce ad altri quattro veicoli elettrici con prezzi inferiori a 35.000 dollari (Chevy Bolt/Bolt EUV, Hyundai Kona Electric, Mini Electric Hardtop e Nissan Leaf) e rappresenta una diminuzione di prezzo rispetto alla generazione precedente.

In un contesto in cui la competitività dei prezzi è fondamentale per stimolare l'adozione di veicoli elettrici, questa nuova offerta di Fiat rappresenta un passo importante verso la "democratizzazione" della mobilità sostenibile. Se è vero che, da circa un anno a questa parte, i prezzi delle auto elettriche stiano progressivamente scendendo, resta da vedere come questa tendenza verso veicoli elettrici più convenienti influenzerà ulteriormente il mercato.

In Italia la situazione è già più "contratta" rispetto agli Stati Uniti. Sebbene il 2024 si prospetta essere l'anno di "consacrazione" del mercato elettrico, un sondaggio afferma che il 75% degli italiani non cambierà veicolo il prossimo anno.