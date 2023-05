Fiat 500e, prezzo choc con gli incentivi Stato + Lombardia: costa (quasi) come la termica

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, è ripartito il bonus Lombardia con sconti per elettriche, termiche e ibride. I cittadini lombardi possono quindi gongolare visto che acquistando un EV potranno risparmiare un bel po' di soldini sul prezzo di listino.

Il caso della Tesla Model 3 a 30.000 euro è un esempio lampante ma non è l'unico fra i più interessanti. Lo stesso doppio sconto è infatti applicabile anche alla 500e, che è una delle elettriche più vendute in Italia nonché in Europa.

E' un'auto molto interessante, che vanta un'autonomia di circa 200 km con un basso consumo, quindi perfetta da usare in paese, di conseguenza potrebbe essere una ghiotta occasione per acquistarla e mettersela in garage.

Il calcolo è subito fatto. La 500 base, con batteria da 24 kWh, di listino sta a 29.950 euro. A questa cifra vanno tolti i 3.000 euro di Ecobonus statale 2023, quindi 2.000 euro in caso di rottamazione, più altri 4.000 euro per il bonus Lombardia (sempre con rottamazione inclusa).



Fiat applica poi a sua volta uno sconto di 1.000 euro, e infine, come fa sapere la Regione: “La fattura elettronica deve riportare l’applicazione da parte del venditore/concessionario di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali, oppure di almeno 2.000 euro (IVA inclusa)”, di conseguenza dobbiamo aggiungere altri 1.000 euro di sconto tenendo conto dei 1.000 euro già praticati.

Facendo un breve calcola si arriva a esattamente 11mila euro in meno rispetto al prezzo di partenza il che significa che potremo pagare la Fiat 500e solo 18.950 euro. Si tratta di una cifra molto ma molto interessante tenendo conto che la Fiat 500 classica, quindi con motore termico, parte da 17.000 euro.

Ovviamente questo è solo uno dei tanti esempi di auto elettriche acquistabili in Lombardia con il doppio sconto: se voleste per caso passare all'elettrico è arrivato il momento giusto.