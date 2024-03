Fiat 500e, a Mirafiori si ferma nuovamente la produzione per le poche vendite

Il mercato elettrico italiano è fermo, il Governo non è ancora riuscito ad attivare - per via di tempi tecnici e decisioni prese solo a febbraio inoltrato - i nuovi incentivi 2024 e a farne le spese sono soprattutto la Fiat 500e e gli operai di Mirafiori.

Stellantis ha infatti comunicato ai sindacati che sono in arrivo altre tre settimane di Cassa Integrazione, dal 2 al 20 aprile 2024. Una nuova doccia fredda che si somma ad altre sette settimane di Cassa Integrazione ancora in corso sulle linee di produzione della 500e e dei modelli Maserati assemblati a Mirafiori. Ricordiamo che gli attuali incentivi, attivi nella “vecchia” soluzione del 2023, permettono di ottenere fino a 5.000 euro di sconto su una nuova elettrica rottamando un veicolo inquinante, 3.000 euro senza rottamare nulla, quote che sono quasi irrisorie visti i prezzi dei veicoli elettrici. Proprio per questo motivo moltissimi utenti stanno aspettando l’attivazione della nuova formula 2024, con quote fino a 13.750 euro grazie alla rottamazione e a un ISEE compatibile.

Questo spiega perché il mercato elettrico di gennaio e febbraio è rimasto sostanzialmente in stallo, con la 500e in particolare che ha venduto soltanto 479 unità. Intendiamoci, visto il poco share del mercato elettrico la 500e è comunque la quarta vettura elettrica più venduta del 2024, non abbastanza però per tenere Mirafiori in piena attività. Per fare un rapido raffronto, lo scorso anno nei mesi di gennaio e febbraio Fiat aveva già venduto 1.078 500e, più del doppio di quelle attuali. Ovviamente non bisogna dare la colpa soltanto agli incentivi: il mercato si aggiorna costantemente, la concorrenza è ultra agguerrita, Tesla ad esempio ha aumentato le Model Y e le Model 3 vendute rispetto allo scorso anno.

Il pubblico sta dimostrando che a certe cifre preferisce prendere la Jeep Avenger BEV, che nel 2024 ha già piazzato 511 unità, inoltre sul mercato stanno arrivando le nuove Dacia Spring 2024 e Renault 5 viste in anteprima, modelli che potrebbero di fatto cannibalizzare la piccola torinese. Stellantis deve dunque trovare una soluzione per far ripartire Mirafiori, rendendo più accattivante il modello oppure - ancora meglio - ridurre i prezzi di listino. Ricordiamo che il 2024 è anche l’anno della nuova Alfa Romeo Milano e della Lancia Ypsilon elettrica, con la 500e che rischia di cadere sotto il “fuoco amico”.