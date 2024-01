Fiat 500e, il lancio negli Stati Uniti sarà innovativo: 'Come fosse scarpe o vestiti'

Pare che Fiat adotterà un approccio innovativo per il lancio della sua nuova Fiat 500e EV negli Stati Uniti, con uno stile che richiama molto le sfilate di moda. In occasione di queste presentazioni verranno lanciate sia la nuova 500e sia una Crysler.

Nonostante le sfide di un mercato che ha registrato meno di 1.000 vendite nel 2023, Fiat si propone di catturare l'entusiasmo del pubblico introducendo nuove varianti della 500e, seguendo i lanci di modelli in edizione speciale di scarpe o capi di abbigliamento (come spesso vediamo, queste modalità funzionano molto negli Stati Uniti). Aamir Ahmed, capo di Fiat North America, ha delucidato questa strategia in un'intervista con Automotive News, evidenziando la volontà di allinearsi maggiormente al dinamico settore della moda.

"Ci allineeremo maggiormente alla moda e all'abbigliamento nel modo in cui lanceremo i veicoli, questo è stato fatto per una ragione, perché si presta meglio a una campagna digitale rispetto a quello che abbiamo fatto in termini di un salone dell'auto. Non posso permettermi di fare un salone dell'auto ogni pochi mesi per presentare una nuova versione dell'auto, giusto? Non è sostenibile. Quindi quello che faremo è continuare a rilasciare veicoli. Troveremo modi creativi per farlo digitalmente."

L'evento si baserà su una campagna digitale che presenterà le varianti della 500e, superando gli schemi delle tradizionali campagne pubblicitarie. Con una presentazione chiamata "Fiat Live Store", ci sarà uno un showroom digitale che consentirà agli acquirenti di configurare la 500e e addirittura effettuare un deposito di 500 dollari senza la necessità di recarsi fisicamente al concessionario, sperando non accada quello che è successo con Chat GPT a Chevrolet, che suggeriva le auto delle concorrenti. Questo approccio diretto si ispira a un modello simile adottato con successo da Apple nei suoi rivoluzionari negozi, permettendo ai clienti di interagire con i "Fiat Genius" per ottenere informazioni dettagliate sull'auto.

Nonostante le previsioni che la 500e potrebbe non raggiungere volumi di vendita significativi negli Stati Uniti, il marchio si pone l'obiettivo di offrire un'esperienza unica ai clienti, mantenendo salda la promessa di di regalare "gioia, felicità e amore", in poche parole: Fiat vuole proporre una sorta di esperienza d'acquisto, stile Apple. Infatti gli sforzi degli addetti al marketing FIAT saranno incentrati sul cliente, in modo da consolidare il brand. Sebbene negli USA, FIAT 500 abbia bisogno di una spinta in più (principalmente quella elettrica), in Europa la piccoletta fa grandi numeri, battendo pure le tedesceh.