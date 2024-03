Fiat 500e, due nuove edizioni per il mercato USA: Beauty e Music

Stellantis ha recentemente adottato una strategia di lancio di prodotto per promuovere due nuove edizioni speciali basate sul modello Fiat 500e negli Stati Uniti, denominandole "Inspired By Beauty" e "Inspired By Music".

La 500e Inspired By Beauty si distingue per la sua carrozzeria in colorazione oro rosa scintillante, accompagnato da sedili in ecopelle beige e una plancia rivestita dello stesso materiale. Analogamente, la 500e Inspired By Music presenta un elegante design Tuxedo Black e include un sofisticato sistema audio JBL premium con sette altoparlanti.

Pur mantenendo molte caratteristiche simili, entrambe le edizioni speciali vantano unità di illuminazione a LED, tergicristalli con sensori di pioggia e cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il sistema di infotainment Uconnect 5 da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay completano il design interno. Vi sono, inoltre, un sistema di climatizzazione automatico e un caricabatterie wireless per smartphone.

Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di guida semi-autonoma di livello 2, che combina il cruise control adattivo con il mantenimento della corsia, oltre a frenata d'emergenza automatica e avviso pedoni.

Sotto il cofano, entrambe le versioni sono alimentate da una batteria da 42 kWh, che spinge un motore elettrico in grado di sviluppare 117 CV (87 kW / 119 CV) e 219 Nm di coppia. Questo consente alle auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 151 km/h. L'autonomia dichiarata è di 240 km con una singola carica. Infine, la batteria può essere ricaricata in circa quattro ore e 15 minuti utilizzando un caricabatterie di livello 2 (11 kW), mentre con un caricabatterie rapido DC da 85 kW, è possibile passare dallo 0% all'80% di carica in circa 35 minuti.

In Italia, Fiat offre un'interessante promozione sulla Fiat 500 completamente elettrica per il mese di marzo 2024. Il modello è in vendita con uno sconto di 8.600 euro, portando il prezzo a 21.550 euro anziché 29.950 euro. L'offerta prevede 35 canoni mensili da 99 euro ciascuno, con un anticipo di 5.673 euro e una rata finale di 14.264 euro.

I precedenti ritardi relativi a questo bonus hanno fatto sì che Fiat 500e registrasse basse vendite, portando a ulteriori settimane di Cassa Integrazione per gli operai della fabbrica di a Mirafiori, dove l'auto è attualmente prodotta.

