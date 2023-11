Fiat 500e boom in Germania: a ottobre 2023 è l'auto più venduta, battute le tedesche

La Fiat 500e, la piccola city car elettrica, è stata per la prima volta nella sua storia l'auto più venduta in Germania durante il recente mese di ottobre 2023.

Si tratta di un successo straordinario per due motivi, prima di tutto perchè vedere una green in vetta alle classifiche fa sempre piacere, secondariamente perchè la piccola italiana ha battuto tutte le big tedesche.

Come riferito dai colleghi di AutoBILD, la Fiat 500, di recente premiata miglior auto elettrica fra le piccole, ha venduto 5.401 modelli durante tutto il mese di ottobre scorso, battendo una delle tante padrone di casa, leggasi la Volkswagen Golf, seconda a quota 5.070 immatricolazioni.

Terza piazza e medaglia di bronzo per un'altra vettura del Gruppo VW, leggasi la Passat, a quota 4.380 immatricolazioni, mentre in quarta posizione, subito fuori dal podio, spazio alla T-Roc a quota 4.377, quindi solo tre vetture vendute in meno rispetto alla collega.

Prosegue il dominio di Volkswagen in quinta posizione con la Tiguan, il cui nuovo modello è disponibile da pochi giorni anche in Italia, con 4.134 immatricolazioni, davanti alla Mercedes GLC (3.794).

Settima piazza per la Opel Corsa a 3.741 esemplari venduti davanti alla Polo a quota 3.416. Infine, a completare la Top 10, troviamo la Skoda Octavia a quota 3.359, e l'Audi A4 in decima posizione a 3.259.

Vedendo la classifica si capisce chiaramente come quello della Fiat 500e sia un successo a dir poco straordinario visto che di fatto ha battuto tutte le rivali tedesche, tenendo conto che l'Octavia fa parte del gruppo VW.

In generale a ottobre 2023 le immatricolazioni in Germania sono cresciute del 5% dopo un calo a settembre, con un totale di 218.959 auto vendute secondo i dati KBA. Bene la vendita delle auto elettriche che è cresciuta del 4.3 per cento, per un totale di 37.334, e fra le aziende che hanno registrato le migliori performance troviamo Citroen, Jeep, Dacia e Fiat.