Questa FIAT 500e è attrezzata come una gelateria mobile: ecco la 'gelateria edition'

Fiat ha presentato un nuovo e unico concept basato sulla 500e, trasformando questa vettura elettrica in un piccolo camioncino per gelati a batteria. La Fiat 500e "Gelateria Edition" si basa sulla versione convertibile del veicolo elettrico e include tutte le attrezzature necessarie per servire gelato nelle aree a emissioni zero.

Fiat definisce questo esemplare unico come "la gelateria più piccola del mondo". Nonostante le sue dimensioni ridotte, questa 500e è in grado di servire il gelato a circa 300 persone al giorno. L'interno personalizzato dispone di un'esposizione coperta per il gelato, con una tettoia retrò che può essere sollevata. I prodotti sono conservati in due congelatori alimentati a batteria con una capacità totale di 30 litri.

Sono presenti spazi dedicati per coni, vaschette e cucchiai. I sedili dei passeggeri sono stati rimossi, trasformando la 500e in una monoposto che consente al conducente e al gelataio di muoversi liberamente. All'interno dell'auto è presente anche uno spazio per delle sedie a sdraio, in modo che i clienti possano sedersi comodamente.

Per quanto riguarda gli esterni, la Fiat ha optato per una verniciatura bicolore con sfumature di blu e crema che richiamano lo stile delle gelaterie italiane degli anni '50. Un'altra edizione (questa volta più esclusiva) della ammiraglia elettrica di Fiat è la 500e Tender 2. Il tema della "gelateria edition" è stato ripreso anche nell'arredamento interno, dove la scritta "Gelateria" è presente sul cruscotto, sui parafanghi, sulle portiere e sul bagagliaio, tutti rifiniti in colore crema. Inoltre, è stato introdotto un suono personalizzato con toni operistici per assicurarsi che il veicolo attiri l'attenzione.

Fiat ha persino creato un nuovo gusto di gelato ispirato alla tradizionale bevanda calda torinese chiamata Bicerin composto da caffè, cioccolato e latte d'avena. Recentemente è stata anceh avvista una 500e Abarth in verniciatura full black.