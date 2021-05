La Fiat 500e affronta il temibile test dell'alce, ecco com'è andata

L'introduzione sul mercato della Fiat 500e rappresenta per la casa automobilistica italiana un passo più importante di quello che si può essere portati a credere poiché, a partire dalla stilosa citycar, il brand avvierà un processo di elettrificazione che coinvolgerà gran parte della gamma di veicoli proprietari.

Fortissimi investimenti su linee produttive e architetture sono già stati fatti, e la recente fusione tra il Gruppo FCA e il Gruppo PSA permetterà a Fiat di poter avere a disposizione un numero maggiore di piattaforme tra le quali scegliere.

A ogni modo i ragazzi del sito km77.com hanno messo le mani sulla EV per porla davanti al solito e temutissimo test dell'alce. La prova consiste nel lanciare una vettura a 77 km/h per poi sterzare rapidamente prima a sinistra e poi a destra, in modo tale da simulare l'incontro con un grosso animale al centro della corsia. Se a tale velocità la macchina riesce ad essere stabile sua nell'atto di scansare l'animale sia nel ritorno rapido nella propria corsia di marcia la promozione è a pieni voti.

La Fiat 500e ha accettato la sfida compiendola a circa 74 km/h comportandosi alla perfezione, fatta eccezione per l'abbattimento di un cono a causa di un errore da parte del conducente. Il veicolo è parso piuttosto bilanciato durante tutto l'arco del test, nonostante i modelli più corti non siano quelli avvantaggiati.

Successivamente il conducente ha approntato un'altra prova riuscendo a portare a casa un'esecuzione perfetta a 75 km/h. Non siamo dalle parti dell'incredibile performance di Tesla Model 3 o di Toyota GR Yaris, ma la citycar può dirsi orgogliosa per aver battuto la Jaguar I-Pace, l'enorme Mitsubishi L200 e, anche se di pochissimo, la Mercedes-AMG A45 S.



In chiusura vogliamo restare presso il marchio italiano mostrandovi un particolare e colorito spot Hyundai il quale ha fatto infuriare Lapo Elkann (responsabile della promozione in Fiat): nella clip viene presa in giro una vecchia Fiat Panda in panne.