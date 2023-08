Questa Fiat 500e Abarth in nero è super cattiva

Avvistata una Abarth 500e cabrio di colore nero. Il nuovo arrivo dello scorpione spicca con i suoi toni scuri, l'aggressività di questa variante è un piacere per gli occhi. Le foto di questo avvistamento sono state pubblicate sui social media da Walter Vayr, evidenziando l'aspetto affascinante e misterioso della vettura.

L'Abarth 500e, la prima sportiva elettrica prodotta dalla casa automobilistica dello Scorpione, è basata sulla piattaforma della Fiat 500 elettrica standard. Lanciata con una prima produzione limitata a 1949 modelli, l'Abarth 500e ha destato interesse e curiosità soprattutto in vista delle prossime mosse di Stellantis nel campo scivoloso delle sportive elettriche. Recentemente Stellantis ha anche acquisito la startup di AiMotive per la guida autonoma.

Questa nuova versione Cabrio unisce le prestazioni caratteristiche di Abarth con l'esperienza di guida a cielo aperto, offrendo sostenibilità e divertimento. Equipaggiata con un motore elettrico da 155 CV e 235 Nm di coppia, la vettura può accelerare rapidamente e raggiungere una velocità massima di 155 km/h. La batteria agli ioni di litio da 42 kWh offre un'autonomia di 250 km.

Un'interessante caratteristica di questa vettura è l'Abarth Sound Generator, che riproduce il distintivo suono dello Scorpione attraverso gli altoparlanti, conferendo un tocco di autenticità all'esperienza di guida elettrica.

La Abarth 500e Cabrio è disponibile in due versioni: Abarth 500e e Abarth 500e Turismo. Entrambe le versioni hanno lo stesso prezzo sia per la configurazione hatchback che per la cabrio, ovvero 37.950 euro per la prima e 42.650 euro per la seconda. Dal nero poi si fa veloce a passare al rosa; se la cosa non vi sconvolgono troppo, vi ricordate quando Fiat produsse un modello speciale di 500 a tema Barbie?