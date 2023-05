Fiat 500e Abarth Cabrio, avvistata in strada la sportiva elettrica da 42mila euro

Dopo l'annuncio ufficiale arrivano nuovi avvistamenti per quanto riguarda la piccola e cattivissima Fiat 500e Abarth, di cui ne è stato svelato anche il prezzo. Nel dettaglio è stata catturata in strada la versione Cabrio della city car, quella con il tettuccio “apribile”.

A pubblicare gli scatti, provenienti dall'Italia, è stata la pagina Instagram Gabetz Spy Unit nonché la pagina Facebook di Walter Vayr, e possiamo apprezzarli anche in questo spazio web: la piccola di casa Fiat è stata catturata nella sua versione azzurra, così come da colorazione che è stata utilizzata per il lancio, e si può notare il tettuccio in tela della prima full electric del mitico scorpione.



A livello estetico si evidenziano le differenze appunto nella “capotte”, ma per il resto, a cominciare dalla meccanica, la versione Abarth 500e hatchback e quella Cabrio non cambiano di una virgola. Entrambe hanno a disposizione infatti una batteria da 42 kWh che permette all'auto di poter viaggiare per 265 chilometri secondo il ciclo WLTP.

La potenza di ricarica massima è invece di 85 kWh, mentre i cavalli a disposizione sono 155 con una coppia di 235 Nm. La Fiat 500e Abarth accelera da 0 a 100 chilometri orari in 7 secondi, e l'accelerazione sarà impreziosita da un fiore all'occhiello della piccola vettura, leggasi il sound generator di Abarth 500e, messo a punto dopo ben 6.000 ore di certosino lavoro.



Si tratta di un suono molto simile a quello della Fiat 500 Abarth termica, e che ovviamente regalerà sensazioni uditive piacevoli ai guidatori quanto ai passeggeri nonché ai passanti. Essendo l'auto elettrica ed essendo una vettura esclusiva Abarth, il prezzo non sarà alla portata di tutti, visto che si parte da 37.950 euro per la versione 500e, che salgono a 42.650 euro per la versione cabrio. I colori opzionabili sono infine Poison Blue, Adrenaline Red, Acid Green, Antidote White e infine Venom Black.