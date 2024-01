Fiat 500e, -55% di vendite in Italia in tre anni: perchè questo tonfo? Eppure in Germania...

La Fiat 500e, la piccola elettrica dell'azienda torinese, attualmente l'unico EV in line up in attesa dell'arrivo della Panda 2024 B-SUV che sarà più robusta ma comunque low cost, sta registrando da tre anni a questa parte un forte calo nelle vendite nel nostro Paese.

Paradossalmente, e forse non è mai successo nella storia di Fiat con un modello di punta (ma potremmo sicuramente sbagliarci), la Fiat 500e vende di più all'estero che nel nostro Paese. Nel corso del 2023, dati UNRAE, in Italia sono state vendute 4.749 vetture, contro le 22.600 circa in Germania e le più di 23mila in Francia.

Un divario netto, reso ancora più evidente dal fatto che rispetto al 2022 il calo è stato di circa 1.500 auto immatricolate (erano state 6.285). Più grande addirittura il divario rispetto al 2021, quando la Fiat 500e aveva convinto ben 10.753 italiani, il record storico fino ad oggi per quanto riguarda le vendite nel BelPaese (+55% rispetto al 2023). Irrilevanti invece le vendite del 2020 (2.175), sia per via del covid quanto per il fatto che è stato il primo anno di messa in commercio della piccola green.

Sorprende la differenza con i mercati stranieri visto che, se da una parte la Fiat 500e è stata la city car elettrica più venduta d'Europa nel 2023, dall'altra in Italia sembra attraversare una crisi che potrebbe proseguire anche nel 2024.

Gli incentivi auto potrebbero aiutare ad incrementare le vendite, ma in ogni caso i nostri connazionali, a differenza di tedeschi e francesi, non sembrano ancora pronti a spendere 33mila euro per una utilitaria.

Giusto o sbagliato non siamo noi a dirlo fatto sta che i dati sono eloquenti e parlano da soli. Per inquadrare meglio la vicenda non si può non menzionare la crisi del polo di Mirafiori, il più importante in Italia, che ha prodotto 77.260 Fiat 500e nel corso del 2023, leggermente al di sotto dell'anno precedente (77.500). Il dato non è positivo visto che l'obiettivo di inizio anno era di 90.000 unità, non raggiunto però per via della cassa integrazione che da ottobre ha riguardato anche 1.200 lavoratori della linea di produzione, e tenendo conto delle 20 giornate di fermo produttivo e delle 11 di chiusura.

Una flessione del mercato che ovviamente preoccupa sindacati e lavoratori anche perchè nel 2024 la Fiat 500e rischia davvero uno tsunami, equiparando le vendite spagnole del 2023 della stessa city car, leggasi 2.022.

Ovviamente (e giustamente) Stellantis e Fiat ragionano a livello internazionale, tenendo conto che in totale nel 2023 sono state piazzate circa 66mila 500e, e a breve è scattato anche il lancio negli Stati Uniti, ma vedere un'auto disegnata e prodotta in Italia, non convincere gli italiani, deve comunque far riflettere.