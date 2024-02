Questa Fiat 500 può viaggiare sulle acque della costiera amalfitana

Ammirare una Fiat 500 percorrere le strade della costiera amalfitana senza una meta precisa può essere sicuramente affascinante, pensate però a quanto possa essere intrigante vedere la piccola italiana solcare i mari...

La storia è assolutamente vera, esistono ora delle imbarcazioni realizzate con il design della Fiat 500 che permettono di navigare lungo la costa di Positano, basta noleggiarle per vivere un’esperienza fuori dal comune. Le Fiat 500 Offshore sono il frutto dello sforzo di Antonio Pietro Maria Galasso e del suo marchio Car Off-Shore, che - autorizzato da Fiat - ha realizzato delle caratteristiche barche con l’inconfondibile stile della 500. Esisteranno solo 500 di queste imbarcazioni (un numero per nulla a caso) e presenteranno un design che ricorda una Fiat 500 montata su uno scafo trimarano, con un motore fuoribordo Mercury da 40 CV posizionato sulla parte posteriore.

Qualora la potenza di base non bastasse, saranno disponibili motorizzazioni fino a 115 CV che avvicinano le imbarcazioni alla potenza della 500 stradale. Questa stravagante imbarcazione abbandona il tetto della 500 e la parte inferiore, con le mezze ruote apparentemente dipinte nella parte superiore delle paratie. Non necessitando di un bagagliaio, la panca dei sedili posteriori è stata sostituita con due sedili individuali spinti in fondo alla barca. Invece i fari, i fanali posteriori e gli specchietti della 500 stradale sono ancora presenti.

Positano non è l'unico luogo dove è possibile noleggiare queste affascinanti e divertenti barche Fiat 500. Car Off-Shore e Stellantis hanno introdotto la Fiat 500 Offshore lo scorso anno e ora stanno iniziando a diffondersi in tutto il mondo, con alcune disponibili per il noleggio anche a Miami.

Non importa dove si decida di noleggiarne una, questa Fiat 500 galleggiante offre sicuramente un’esperienza nautica divertente. Conserva tutto il fascino italiano della classica Fiat 500 ma permette di vivere un'avventura unica sull'acqua. (Foto: Car Off-Shore)

Nel frattempo, tornando sulla terraferma, potrebbe essere in arrivo una nuova 500 5 Porte.