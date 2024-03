Fiat 500 Tributo Trepiuno: l'omaggio a 20 anni dal concept della rinascita di 500

A vent'anni dal debutto al Salone di Ginevra di Fiat 500, Heritage onora il concept della Fiat Trepiuno, che ha preceduto la rinascita della utilitaria tran le più scelte tutt'oggi dagli italiani, e non solo. Il tutto attraverso la creazione di una serie limitata di esemplari da collezione all'interno del progetto Reloaded by Creators.

Questa edizione speciale rappresenta un omaggio a quello che fu un vero e proprio punto di svolta nell'automobilismo contemporaneo e sarà accompagnata da una Certificazione di Autenticità, garantendo la sua originalità rilasciata direttamente sia da Stellantis che da Heritage. Questa versione riproposta di quel concept, che oggi, di fatto, è una Fiat 500, è basato sull'attuale modello ibrido. Non è una vera e propria replica del concept del 2004, ma si tratta di un modello celebrativo (date un'occhiata anche alla 500 Abarth 695 75esimo anniversario).

Fiat Trepiuno fu presentata il 4 maggio del 2004 al Salone di Ginevra. Questa vettura non solo anticipò una delle linee di modelli più iconiche del marchio, ma segnò anche un momento decisivo per il futuro dell'azienda. Con un design pionieristico nel colore bianco e dettagli interni unici, la Trepiuno richiamava esplicitamente la Fiat Nuova 500 del 1957, con un abitacolo trasformabile caratterizzato da una dominante tonalità di bianco e una fascia rossa bruno che circondava l'interno.

La Fiat 500 Tributo Trepiuno (il nome completo di questa edizione speciale) presenta una serie di elementi che richiamano il concept del 2004, inclusa una colorazione dedicata, loghi FIAT su sfondo blu, cerchi Sport con coppetta specifica e fari posteriori con inserto rosso. All'interno, i sedili in pelle pieno fiore bicolore, il logo ricamato e la plancia e i pannelli porta in rosso bruno riprendono l'estetica del concept originale. L'inserto cruscotto è personalizzato con disegni originali di Roberto Giolito, il designer della Trepiuno.

Ogni Fiat 500 Tributo Trepiuno è venduta direttamente da Stellantis Heritage e accompagnata da una Certificazione di Autenticità rilasciata dalla Casa Madre, garantendo l'autenticità e l'esclusività dell'auto. Questo non è solo un'auto da collezione, ma un tributo alla creatività, al design e alla passione che hanno caratterizzato il marchio FIAT. Non è un caso che sia stato scelto proprio il 4 marzo per annunciare questo ricordo della storia automobilistica.

Attualmente, Fiat 500 elettrica sta avendo dei "problemi di vendita", probabilmente a causa del suo prezzo abbastanza proibitivo. A rimetterci però sono anche i lavoratori della fabbrica di Mirafiori, i quali molti di loro sono adesso in cassa integrazione.