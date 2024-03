Fiat 500 termica a Mirafiori, arrivano conferme: ecco la lettera Stellantis ai fornitori

Vi abbiamo riportato ieri la notizia, per certi versi clamorosa, circa il fatto che Stellantis stia pensando di produrre la 500 termica a Mirafiori, a fianco di quella elettrica, di modo da aumentare la produzione e risollevare lo stabilimento.

Una notizia che da molti è stata bollata come boutade o annuncio senza alcuna verità di fondo, ma che in realtà sembrerebbe essere concreta come non mai. Il Corriere della Sera, primo giornale a dare la notizia, ha pubblicato la lettera che Stellantis starebbe inviando ai fornitori, alle aziende dell'indotto piemontese, in cui si fa chiaramente riferimento alla possibilità di produrre la piccola 500 con il motore endotermico.

«Caro fornitore, ti chiediamo di valutare costi e capacità industriali per rispondere all’eventuale produzione di componenti auto destinate al modello 332 (Fiat 500 Bev, ndr) anche nella versione a motore endotermico per circa 175 mila vetture l’anno».

Sembrerebbe quindi trattarsi di una vera e propria svolta industriale da parte di Stellantis, che da una parte risponde al mancato appeal dell'elettrico in Italia incrementando auto a benzina, e dall'altra cerca di soddisfare le richieste del governo di produrre un milione di auto in Italia.

Con questo “escamotage” Mirafiori, la cui produzione è "ferma" fino al 20 aprile, riuscirebbe a rialzare la testa arrivando a sfornare 200mila auto all'anno. La risposta definitiva dovrebbe arrivare a fine mese, con la 500 BEV che sarà quindi affiancata da un modello ibrido con motore 3 cilindri, il classico 1.0 da 70 cavalli montato già su Ypislon, Panda e la 500 prodotta in Polonia. “L'ultima parola spetta al CEO Carlos Tavares, e la sua decisione dovrebbe arrivare ad aprile”, precisa comunque il Corriere della Sera.

«Se si producono più auto a Mirafiori io sono contento, ma credo si tratti di una misura tampone, più politica che altro, che non risolve il problema di Torino», ha commentato Giorgio Airaudo segretario della Cgil del Piemonte, mentre Gianluca Ficco, segretario della Uilm aggiunge: «Da tempo facciamo pressioni su Stellantis perché punti sui nuovi modelli anche non elettrici. Se Stellantis dovesse confermare il progetto risponderebbe alle nostre richieste che sono quelle dei consumatori. Le vetture elettriche sono troppo care per la maggior parte delle famiglie». Infine Rocco Cutri della Fim Cisl di Torino: «L’elettrico non è l’unica strada. Ce ne siamo accorti a Mirafiori. A Torino abbiamo bisogno di garanzie sull’occupazione. Se arriva la 500 termica ben venga, purché si torni a produrre auto».

