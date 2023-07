Fiat 500 Super Pop, Stellantis presenta la nuova versione della city car per il Giappone

Per festeggiare il 66esimo compleanno della mitica Fiat 500, Stellantis ha lanciato in Giappone una nuova versione della sua city car che strizza l'occhio all'italianità. Si tratta di preciso del modello “Super Pop”.

Dopo aver deciso di introdurre nuovamente i motori diesel per la Fiat 500X e la Tipo, un'altra interessante novità per il gruppo di Carlos Tavares, con l'obiettivo di riservare al mercato nipponico una nuova versione della 500.

Il modello si distingue per la bandierina tricolore sul lato, chiaro riferimento alla nostra nazione, nonché per la stessa bandiera posizionata sui tappetini interni. La 500 Super Pop è disponibile nei concessionari giapponesi a partire dalla giornata di ieri, sabato 22 luglio 2023, e si tratta di una versione in edizione limitata visto che sarà venduta in un totale di 150 unità.

Nel dettaglio la vettura si troverà in due diverse colorazioni, il classico bianco Bossa Nova White, e l'arancio Sicilian Orange, arance di Sicilia (100 modelli per la prima colorazione, 50 per la seconda), due fra i colori più popolari per la 500 sull'isola giapponese.

A livello motoristico non si avranno grandi stravolgimenti, visto che la 500 Super Pop annunciata nella giornata di ieri si baserà sulla 500 1.2 Cult, quindi con il classico motore 4 cilindri in linea da 1,2 litri Fire, e cambio dualogic. L'auto sarà venduta all'equivalente di circa 16.000 euro, prezzo più o meno in linea con quello italiano tenendo conto che nel nostro Paese costa attorno ai 17mila il modello base.

La Fiat 500 è anche presente in versione green e rientra nella top 5 delle auto elettriche meno care sul mercato italiano, con prezzi a partire da 33mila euro. Le auto green stanno leggermente abbassandosi a livello di listini, ma restano ancora molte le problematiche da risolvere, a cominciare dalla scarsa diffusione delle colonnine elettriche, una questione da risolvere quanto prima soprattutto per coloro che non hanno la possibilità di effettuare un'installazione a casa.