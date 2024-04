La Fiat 500 Spider e Coupé di David Obendorfer resta ancora oggi uno dei concept più belli

Sono passati ben 12 anni da quando il designer indipendente David Obendorfer, realizzò quello che ancora oggi resta uno dei concept più belli della Fiat 500. Il progettista la pensò in versione spider e coupé rendendo la piccola city car torinese ancora più bella di quanto non lo fosse.

“Ho scelto di sviluppare un telaio totalmente nuovo e caratterizzato da proporzioni diverse rispetto alla 500 – raccontava Davide Obendorfer - utilizzando la piattaforma dei modelli Fiat/Alfa del segmento B”.



Nel progetto il designer spiegava di ispirarsi ad alcune biposto storiche dell'azienda torinese, come ad esempio la 850 Spider, ma anche la 124 Sport Spider o la più recente Fiat Barchetta, piccola sportiva del 1994. “La roadster (in Italia chiamata spider) rappresenta una categoria – aggiungeva Obendorfer - le cui radici affondano profondamente nella storia dell'automobile. Quelli di maggior successo sono visti anche oggi come bellissimi veicoli”.



Obendorfer, che nel 2013 ha disegnato anche uno splendido concept della 127, ha immaginato la 500 come una piccola coupé due posti, anche in versione spider, una “decapottabile tascabile” che potrebbe tranquillamente rivaleggiare con la Mazda MX-5, mitica sportiva giapponese in arrivo in versione elettrificata.



Peccato che Fiat, dopo il ritorno della 500 nel 2007, non pensò mai di realizzare una spider appunto sulla base della stessa city car, producendo invece la 124 Spider. Un vero rammarico soprattutto vedendo i disegni realizzati dall'abile mano di Obendorfer che ancora oggi appaiono dalle linee attualissime nonostante sia passata esattamente una dozzina di anni.



Fiat produrrà mai un'auto del genere su base 500? Difficile se non impossibile, tenendo conto che ad oggi i vertici Stellantis stanno cercando di capire se rilanciare una nuova 500 ibrida sulla base della BEV, quindi più “muscolosa” rispetto alla versione attuale e dotata di tutti i sistemi tecnologici e di sicurezza più avanzati.

Su REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto con Allarme Sono è uno dei più venduti di oggi.