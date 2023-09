La Fiat 500 sbarca in Australia: ecco allestimenti e prezzi

La gamma di modelli Fiat in Australia si amplia: Fiat 500 è ora disponibile presso i concessionari locali. Il prezzo di partenza è di 27.220 dollari australiani, circa 16.660 euro.

La Fiat 500 uscirà in Australia in un'unica configurazione denominata Dolcevita, con un motore quattro cilindri aspirato da 1,2 litri che eroga 68 CV ed è abbinato a un cambio automatico a cinque velocità. Anche se le prestazioni della Fiat 500 sono moderate, questa versione oceanica è ben attrezzata, soprattutto considerando il suo prezzo di partenza.

Tutte le versioni della Fiat 500 Dolcevita vendute in Australia includono di serie un tetto in vetro fisso con tendina parasole, luci di marcia diurna a LED, fendinebbia alogeni, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e dettagli cromati sull'esterno. I clienti possono scegliere tra una gamma di colori che include Bianco Gelato (a proposito, dai un'occhiata a questa 500e adattata per essere una gelateria mobile), Bicolore Bianco/Nero, Rosso Passione, Arancione Sicilia, Grigio Pompei, Verde Rugiada, Blu Ottanio o Nero Vesuvio.

All'interno sono presenti comodi sedili in tessuto nero, con possibilità di scegliere i colori del cruscotto. Tra le principali caratteristiche dell'abitacolo sono inclusi il climatizzatore automatico, un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, il cruise control, un limitatore di velocità, sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolari e sensori pioggia. Inoltre, il portellone è dotato di un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un display di infotainment da 7 pollici con supporto per Apple CarPlay e Android Auto, oltre a connettività Bluetooth e controllo vocale.

Tornando in Italia, nella fabbrica di Mirafiori, dove viene prodotta la Fiat 500e, sono iniziate le casse integrazioni. Un brutto segnale sulle vendite?