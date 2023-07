Fiat 500+, il piccolo SUV mai nato che avrebbe dovuto sostituire la Punto

Sono giorni di grande fermento in casa Fiat. Soltanto poche ore fa sono state ufficialmente svelate la nuova 600 e la nuova Topolino, tramite diretta video streaming, e poco dopo è spuntato il rete il disegno di quella che avrebbe dovuto essere l'erede della Punto.

Il progetto si chiamava 500+, risale al 2015, e di fatto rappresentava una vettura più grande della 500X comparsa sul mercato nel 2014. L'idea era quella appunto di rimpiazzare la Grande Punto con un modello più fresco, ma il progetto non venne ami realizzato per via delle forti preoccupazioni del board di FCA dell'epoca, capitanato da Sergio Marchionne, circa il Segmento B, ritenuto 8 anni fa "troppo competitivo e non abbastanza redditizio".

A parlarne è stato Gaetano Thorel, capo Fiat per l'Europa, che ha spiegato: “Ci siamo quasi riusciti. Il punto fermo del progetto è stato lo scetticismo di Marchionne sul segmento B”. E ancora: “Abbiamo ideato una 500 più grande e l'idea gli è piaciuta: più ambiziosa di una Punto o di una Ford Fiesta o di una Renault Clio ma a prezzi decisamente migliori. Quindi l'abbiamo pianificato e l'abbiamo approvato. Poi, qualche mese dopo abbiamo dovuto fermarlo. Quindi l'abbiamo ripreso e poi ci siamo dovuti fermare di nuovo”.

Il problema maggiore con l'erede della Fiat Punto, auto che quest'anno ha festeggiato i 30 anni, era che per realizzare al meglio il progetto sarebbe servita una “piattaforma tutta sua” in quanto quella della Grande Punto era “troppo obsoleta: sia a livello di sicurezza che di emissioni”.

Di fatto il progetto si bloccò proprio per questo, anche perchè i costi preventivati erano alti e "nessuno degli altri marchi FCA li avrebbe condivisi”. Quell'idea della Fiat 500+ è comunque rimasta sempre in sospeso a Torino, e alla fine ne hanno tirato fuori la Fiat 600, l'ultima nata insieme alla Topolino.