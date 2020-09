Una Fiat 500 e una Pagani Huayra per Steven Zhang, il presidente dell'Inter

Vi dice qualcosa il nome Steven Zhang? Se siete appassionati di calcio probabilmente si, parliamo infatti del facoltoso presidente dell'Inter che proprio in questi giorni si aggira per Milano con una delle sue particolari vetture.

Pensiamo a una Fiat 500 Abarth 595 personalizzata, con colori che si avvicinano molto a quelli del club nero-azzurro. Si tratta infatti di una 500 bicolore, la cui metà inferiore è blu metallizzato, la parte superiore grigio scuro, con inserti gialli sulle fiancate. Se avvistate questa particolare vettura a Milano, in particolare nella zona in cui si trovano gli uffici dell'Inter, attorno a Via della Liberazione, al 99% troverete il giovane Zhang (classe '91) alla guida, a cui non piacciono però solo le piccole sportive, anzi... nel suo garage figura anche una splendida Pagani Huayra BC, vero e proprio modello da collezione sempre modificata con i colori sociali dell'Inter che però per le vie di Milano si vede molto meno per ovvi motivi.

Questa particolare auto ha, da scheda tecnica, una velocità massima di 360 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in meno di 3 secondi. Il suo prezzo? Oltre i 2 milioni di euro. Più "modesta" è invece la Fiat 500 Abarth, seppur le sue prestazioni restino di tutto rispetto: 0-100 km/h in 7,3 secondi, 218 km/h di velocità massima grazie al motore 1.4 T-Jet 4 cilindri che eroga 165 CV e 230 Nm di coppia.