Questa Fiat 500 ha un motore V8 Ferrari e 550 CV: è la Lazzarini 550 Italia

Da fuori la 500 che vedete nelle immagini potrebbe sembrare abbastanza “normale”, magari con un body kit esterno un po’ più aggressivo del solito ma nulla di più. Avvicinandosi però si può notare come al suo interno vi sia un motore V8 Ferrari.

L’opera porta la firma Lazzarini e si chiama non a caso Lazzarini 550 Italia. Ma cosa sono esattamente quei “550”? Ebbene i cavalli che questa piccola bestiola eroga: 550 CV grazie al V8 della Ferrari 458 Italia (depotenziato di 20 CV), che portano il suo prezzo a 550.000 dollari, ben 1.000 dollari a CV. La carrozzeria che vedete all’esterno inoltre è realizzata interamente in carbonio, un dettaglio fondamentale per portare il peso dell’auto a 850 kg.

Guardando in maniera più approfondita la vettura all’interno, si può notare come il gigantesco motore V8 Ferrari occupi gran parte del corpo vettura, non c’è più spazio né per i sedili posteriori, né per il bagagliaio, sacrificati per fare spazio al propulsore (e non vogliamo immaginare il rumore all’interno dell’abitacolo in fase di accelerazione).

L’auto presenta inoltre anche nuove sospensioni e un roll-bar per rinforzare il suo scheletro. La piccola ma potente 550 Italia vanta anche un cambio automatico a 7 rapporti, con il quale sfruttare a pieno l’accelerazione brutale del motore del cavallino rampante. Rispetto a una tradizionale 500 Abarth, abbiamo una potenza di tre volte superiore. Dite la verità, vi piacerebbe guidarla anche solo per un singolo giro di pista…