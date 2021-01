Dalla Fiat 500 alla Honda E: mega sfida fra 8 auto elettriche

Amanti della mobilità elettrica, la sfida che stavate aspettando è finalmente arrivata: oggi vi regaliamo una drag race che somiglia più a una Battle Royale, visto che abbiamo ben 8 vetture differenti. Dalla nostra Fiat 500 elettrica alla Peugeot e-208.

Andiamo a scoprire le partecipanti in dettaglio. Partiamo per l’appunto dalla nuova Fiat 500 Elettrica, piccola, compatta, con un ottimo rapporto potenza/consumi. Ha una batteria da 48 kWh, 87 kW di potenza e circa 118 CV. Subito dopo abbiamo l’ottima Honda E, famosa per il suo design retro-futuristico, alimentata da una batteria da 35,5 kWh.

La MINI Cooper SE si affaccia alla sfida con un carico di potenza niente male: circa 185 CV. La Mazda MX-30 invece si presenta come un crossover lungo 4,40 metri con batteria da 36 kWh, mentre la Peugeot e-208 dalla sua parte ha 136 CV e una batteria da ben 50 kWh, che fa leggermente lievitare il peso generale.

Arriviamo così alla Volkswagen e-up!, in grado di percorrere circa 260 km con la sua batteria da 32,3 kWh, e alla Renault Zoe, la regina delle vendite elettriche in Europa. Chiudiamo dunque con la Smart EQ ForFour, che vanta una batteria da appena 18 kWh. Come vedete sono vetture che appartengono più o meno allo stesso segmento, sarà una sfida estremamente interessante dunque. Chi l’ha spuntata? Potete vederlo nel video in pagina e nel prospetto riassuntivo in basso, con altri dati tecnici. Potreste rimanere sorpresi.