La Fiat 500 gialla di Mission Impossible? Svelato il trucco: '500 CV e un motore Tesla...'

Se avete visto l'ultimo capitolo di Mission Impossibile, leggasi Dead Reckoning Part One, avrete sicuramente notato la mitica Fiat 500 gialla utilizzata da Tom Cruise: nelle scene a Roma spicca la city car più famosa del BelPaese.

Vi avevamo raccontato di come Tom Cruise driftasse con la Fiat 500 senza lo stuntman, ma fino ad ora nessuno aveva svelato i segreti della piccola torinese. Ci ha pensato Neil Corbould, supervisore degli effetti speciali del film, intervistato dal Daily Mail alla luce della recente doppia candidatura all'Oscar 2024 proprio per la pellicola di Tom Cruise.

Ebenne, stando a quanto spiegato da Corbuld, la 500 del buon Tom era tutt'altro che originale visto che sotto il cofano nascondeva una potenza a dir poco inaudita. “Abbiamo costruito una Fiat 500 con un motore da 500 cavalli progettato da Tesla – ha raccontato - che poi è diventata una star del film”. Secondo Corbould l'auto avrebbe dovuto avere un ruolo secondario nel film “Ma quando Tom l'ha vista ha detto "oh, è fantastica" e hanno quindi iniziato a scrivere la sceneggiatura quasi attorno alla macchina”.

Fra le auto utilizzate da Tom Cruise in Mission Impossibile anche la BMW Serie 5, vista la “partnership” fra la serie e il marchio bavarese, ma in questo caso non si è trattato di auto estremamente modificate.

Splendida anche la sequenza del treno, che il supervisore degli effetti speciali di Mission Impossible ha descritto così: “Per me è stato lo spettacolo più grande a cui abbia mai lavorato, solo per la quantità di impianti che abbiamo dovuto costruire. Abbiamo costruito un treno a vapore a grandezza naturale che pesava 80 tonnellate, quindi abbiamo costruito un ponte e un binario ferroviario per condurre il treno in una cava a Stoney Middleton. Poi abbiamo preso il treno per la Norvegia per viaggiare su una ferrovia pubblica. Per il treno abbiamo utilizzato probabilmente sette enormi mezzi idraulici per ottenere la sequenza, non erano solo uno o due, altrimenti sarebbe stato un film normale: è stata la sfida più grande di Mission”, ha aggiunto.

Mission Impossible è stato nominato all'Oscar per i Migliori Effetti visivi e il Miglior sonoro e a riguardo Corbould ha spiegato: “Mi ha fatto molto piacere che sia stato riconosciuto per gli effetti visivi speciali perché sono stati un punto di riferimento per anni, è un franchise davvero fantastico”.