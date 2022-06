La Fiat 500 elettrica viaggia senza scaricarsi: la carica arriva wireless dall'asfalto

Tra i tanti progetti che Stellantis sta portando avanti, Arena del Futuro è sicuramente uno dei più interessanti. Si tratta di una strada sperimentale dotata di ricarica induttiva per auto elettriche. Grazie a questa tecnologia la Fiat 500 elettrica ha potuto viaggiare con autonomia illimitata.

Solitamente quando si guida un'auto elettrica bisogna fare attenzione all'uso in autostrada, poiché velocità al di sopra dei 120 km/h possono davvero consumare velocemente la carica. Grazie all'Arena del Futuro di Stellantis, e alla carica induttiva DC, la Fiat 500 elettrica è riuscita a viaggiare a velocità autostradale senza consumare la batteria, dunque la potenza di ricarica non è affatto male (possiamo immaginare al di sopra dei 30 kW) e permetterebbe di viaggiare a 130 km/h per lunghissimi tratti.

Una tecnologia simile andrebbe a risolvere quelli che sono due dei problemi principali delle auto elettriche: la ricarica autostradale e i consumi a 130 km/h. Con un'autostrada a carica induttiva e un'elettrica compatibile si potrebbero percorrere lunghi tratti di strada senza perdere autonomia - e senza bisogno di ricaricare lungo il tragitto. Il tutto funziona tramite sottili cavi di alluminio, non serve dunque neanche il rame che è più costoso e difficile da reperire, inoltre non ci sono fili esposti, dunque una persona potrebbe tranquillamente camminare sull'asfalto a induzione senza avere il minimo problema. Al momento Stellantis sta provando tale tecnologia presso la località di Chiari, in Italia, e oltre alle auto può alimentare anche camion e bus.

Ricordiamo che l'Arena del Futuro ha l'obiettivo di portare la carica induttiva lungo la BREBEMI.