La nuova Fiat 500 è l'elettrica più venduta nei primi 11 mesi del 2022

Prima di diventare parte del Gruppo Stellantis, FCA faceva non poca fatica a svettare fra i veicoli green a basse emissioni. Oggi le cose sono radicalmente cambiate e la nuova Fiat 500 elettrica è l'EV più venduto.

L'intero Gruppo Stellantis sta facendo registrare ottime cifre in Italia per quanto riguarda i LEV, i veicoli a basse emissioni con la spina. Secondo i nuovi dati forniti da Dataforce, nei primi 11 mesi del 2022 Stellantis ha ottenuto una quota di mercato del 32,6% in Italia, con una crescita di 1,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Guardando ai veicoli LEV il market share è dell'8,8%, in particolare le tre vetture più vendute di questo mercato sono la nuova Fiat 500 elettrica e le PHEV Jeep Compass e Jeep Renegade.

È andato ancora meglio il settore dei veicoli commerciali LEV, dove Stellantis ha sfiorato la metà dell'intero market share con il 49,6%. In pratica un veicolo su due a basse emissioni è del Gruppo Stellantis, con il marchio Opel al 18,14% e Fiat al 15,1%.

Ma guardiamo nello specifico alle sole auto elettriche, anche dette BEV: nei primi 11 mesi del 2022 la Fiat 500 elettrica si è dimostrata salda al primo posto della Top 10 con circa 6.000 immatricolazioni. In due anni la nuova 500 è stata scelta da oltre 100.000 clienti in Europa e ha vinto 33 premi internazionali in 9 Paesi, è dunque diventata la Fiat più premiata di sempre. La nuova 500 è anche la prima vettura del marchio torinese che si può scoprire e guidare online, direttamente nel nuovo Store Online Fiat nel Metaverso.