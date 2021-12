La Fiat 500 elettrica surclassa Renault ZOE e Dacia Spring: 4 Stelle Euro NCAP

Euro NCAP ha provato diverse auto interessanti nelle ultime settimane - e proprio in queste ore stanno arrivando i risultati. Abbiamo già visto l'eccellente prova della nuova BMW iX premiata con 5 Stelle, con la MG Marvel R che ha brillato per i suoi Safety Assist. Ora è il momento di vedere cos'ha combinato la nostra Fiat 500 elettrica.

Nel nostro Paese è diventata subito un'icona e una delle elettriche più vendute in assoluto. Come se la cava però in quanto a sicurezza la piccola EV italiana? Euro NCAP ha assegnato alla vettura 4 Stelle, dunque qualche dettaglio da migliorare in futuro c'è di sicuro, in ogni caso a bordo della nuova 500e si può stare parecchio tranquilli - è andata sicuramente meglio rispetto alle 0 stelle della Renault ZOE 2021 e alla sola stella della Dacia Spring elettrica.

La 500 elettrica ha ottenuto il 76% di copertura nella protezione degli occupanti adulti, dell'80% con gli occupanti bambini (strano che una vettura riesca a preservare più i bambini che gli adulti, risultati interessante), mentre gli utenti più fragili della strada (pedoni e ciclisti) vengono coperti per il 67%, stesso risultato dei Safety Assist. Per vedere come si è comportata la 500 elettrica non dovete fare altro che mandare in play il video presente in pagina.