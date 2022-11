La nuova Fiat 500 elettrica sbarca negli USA: sarà presentata a Los Angeles

Se in Italia nel 2020 Fiat ha presentato la 500 elettrica e l’ha immessa sul mercato europeo, negli USA l’utilitaria elettrica di nuova generazione non è ancora stata svelata. Nuova generazione? Ebbene sì, ricordiamo che in America è stata prodotta una versione elettrificata dell’utilitaria italiana già dal 2012, finendo la sua produzione nel 2019.

Ora a distanza di 3 anni debutterà al Salone dell’Auto di Los Angeles la 500e di nuova generazione, destinata al mercato USA. Non ci aspettiamo grossi stravolgimenti rispetto a quella europea, sia per quanto riguarda gli interni che per quanto riguarda gli esterni. Probabilmente la differenza principale risiederà nel quantitativo di porte che gli utenti americani si ritroveranno: in Europa la 500e viene venduta in due versioni, la classica due porte (chiamata Berlina) e una più pratica 3+1, con una piccola portiera dal lato del passeggero. Al mercato americano, invece, sembra essere destinata solo la berlina.

Le specifiche tecniche sono ancora da scoprire, ma siamo ragionevolmente portati a pensare che vedremo le stesse delle versioni europee, quindi troveremo due pacchi batteria, il più piccolo da 24 kWh e il più grande da 42 kWh; nel primo caso troviamo un motore elettrico da 70 kW (circa 95 CV) capace di un'autonomia di 190 km, mentre accoppiato al pacco batterie più grande c'è un motore da 87 kW (117 CV) capace di un'autonomia di 330 km. La scelta di usare pacchi batteria dalla capacità non elevata ha permesso un notevole risparmio sulla bilancia, nella versione più pesante si arriva a circa 1.400 Kg, circa 200-300 Kg in meno rispetto alla concorrenza.

Rimanendo in ambito "nuove uscite" del gruppo Stellantis, è stata avvistata la nuova 500e modificata da Abarth, il primo modello sportivo interamente elettrico della casa dello scorpione, che sarà presentato a breve. Fiat inoltre sarà grande protagonista fra le auto più attese del 2023.