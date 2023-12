La Fiat 500 elettrica sbarca negli USA ed è subito '500 Mania'

La Fiat 500e del 2024 è arrivata nel mercato americano e pesa solo 1339 kg, una novità nel paese dei suv e dei pick up voluminosi. Chiaramente, rispetto agli standard "a stelle e strisce", la piccola di casa Fiat ha dovuto accettare qualche compromesso.

Il veicolo è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh con autonomia dichiarata di circa 239 km. Nonostante la modesta autonomia, la Fiat 500e 2024 è progettata per una ricarica rapida CCS DC fino a 85 kW, offrendo un compromesso pratico per gli spostamenti nelle grandi metropoli americane. Il motore da 118 cavalli fornisce una velocità massima di 150 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi (in Germania Fiat 500 ha fatto il boom quest'anno).

Dal punto di vista del design, la Fiat 500e 2024 presenta una fusione di elementi retrò e moderni, mantenendo il fascino distintivo della vecchia Fiat 500, ma con un tocco di eleganza aggiuntivo. La vettura sarà disponibile in un'esclusiva versione rossa in sostegno alla lotta contro l'AIDS. E' incluso un ricco set di optional di serie, tra cui fari a LED, climatizzatore automatico, ricarica wireless e un sistema di infotainment touchscreen con display da 10,25 pollici.

Il design degli interni si ispira al minimalismo e alla praticità, con un'attenzione particolare a controlli fisici ben posizionati e una console centrale tronca. Con un prezzo di partenza di 34,095 dollari (circa 31.500 euro) il che rende fiat 500 una delle auto elettriche più economiche in USA. In Canada, il prezzo sarà leggermente più alto, con un prezzo di partenza di 39,995 dollari (circa 36.700 euro).