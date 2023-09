Fiat 500 elettrica, pronta cassa integrazione a Mirafiori: colpa delle vendite al ribasso?

Dopo il taglio di 300 dipendenti previsti in Volkswagen per via di una scarsa domanda di auto elettriche, anche Stellantis deve fronteggiare la mancata diffusione di EV nel nostro Paese.

Di conseguenza il gruppo che comanda la Fiat ha chiesto la cassa integrazione per lo stabilimento di Mirafiori dove viene prodotta la Fiat 500e, di recente nominata miglior piccola fra le elettriche.

Come sottolinea il Corriere della Sera, edizione Torino, si tratta di una “Prima battuta d'arresto dal lancio” della piccola green, tenendo conto che negli scorsi due anni i volumi di vendita registrati sono sempre stati in aumento.

Va detto che la cassa integrazione riguarderà anche le linee di Maserati, ed inoltre la Cig verrà chiesta dal 19 ottobre fino al 3 novembre. Il quotidiano di via Solferino sottolinea come la crescita produttiva prevista in estate, con l'obiettivo di arrivare a 100mila auto, si sta scontrando “con un mercato dell'elettrico che fatica in Italia e non scatta come dovrebbe in Europa”.

Di conseguenza non è da escludere che si possano rivedere le stime al ribasso per quanto riguarda la produzione della 500e, passando dalle attuali 100mila vetture a 80mila prodotte in un anno, un risultato ritenuto più abbordabile.

Non tutto è ancora perduto comunque visto che molto dipenderà dal tavolo che è stato convocato dal ministro delle imprese e dal Made in Italy, Adolfo Urso. Inoltre bisognerà cercare di capire come saranno i nuovi incentivi che dovrebbero arrivare entro la fine del 2023, destinati in particolare alla mobilità green con l'obiettivo di incentivare la vendite delle elettriche nonché di rottamare i vecchi Euro 0, 1, 2 e via discorrendo.

L'obiettivo è quello di produrre un milione di veicoli in Italia, anche se per ora resta un miraggio. Come detto sopra, anche Volkswagen sta attraversando un momento di crisi per quanto riguarda le elettriche, e oltre ai possibili tagli presso lo stabilimento di Zwickau, è a rischio anche la sede di Dresda.