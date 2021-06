La Fiat 500 elettrica e le Jeep 4xe si ricaricano a prezzo fisso: tutte le novità

Sul mercato esistono ormai auto elettriche e plug-in hybrid abbastanza mature da convincere sempre più pubblico a effettuare lo switch, a spaventare però è ancora la ricarica, fra colonnine e prezzi non sempre chiari. Ora la Fiato 500 elettrica e le Jeep 4xe si ricaricano senza pensieri grazie a Free2Move eSolutions.

Sono nate infatti le nuove soluzioni ALL-e, che promettono una gestione della ricarica più semplice rispetto al passato. Due i pacchetti disponibili per Jeep Wrangler 4xe e Jeep Compass 4xe, Basic ed Evo, con i clienti che possono ricaricare presso le colonnine pubbliche e la propria abitazione con un unico importo mensile, senza sorprese.

Basic a 50 euro al mese include la easyWallbox per ricaricare la vettura direttamente a casa, con cavo integrato e 2.000 chilometri su una copertura di oltre il 75% delle colonnine presenti in Italia. Evo invece comprende easyWallbox fino a 7,4 kWh con installazione professionale inclusa, l’aumento di energia erogabile presso l’abitazione e la fornitura di energia 100% green grazie a Wekiwi. Inoltre con questo pacchetto la ricarica privata e pubblica arriva a coprire 4.000 chilometri di percorrenza elettrica all’anno e si può usufruire dell’incentivo governativo che rimborsa il 50% dei costi, con la pratica interamente gestita da Free2Move eSolutions - zero pensieri dunque per l’utente, che pagherà solo l’importo al netto dell’incentivo. Con entrambi i pacchetti è inclusa l’installazione di easyCounter, il dispositivo che monitora i consumi relativi alle ricariche.

Fiat 500e, che è completamente elettrica, mette a disposizione tre pacchetti: Basic a 62 euro al mese, Evo a 69 euro al mese e Pro a 89 euro al mese, che mettono a disposizione rispettivamente 5.000 km, 10.000 km e 15.000 km di ricarica pubblica l’anno - ma non solo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo sul sito all-e.com.