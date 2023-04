Fiat 500 elettrica gratis per 7 giorni: la promo per approcciarsi agli EV

Dopo le ricariche gratis con la formula pay-per-use, Fiat 500 è oggetto di una nuova promo molto interessante da parte della nota azienda di automobili torinese: potrete infatti provare l'utilitaria più famosa che ci sia in maniera totalmente gratuita.

Nel dettaglio l'azienda offre la Fiat 500 elettrica per 7 giorni senza spendere un euro, un classico esempio di “prima provi e poi la compri”. Un automobilista potrà così testare per una settimana il piccolo EV del BelPaese, per capire se via sia il feeling giusto o se eventualmente quell'auto non faccia per lui.

Al termine del periodo di prova dovrà quindi decidere se tenerla, e acquistarla, oppure, se restituirla al concessionario. Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth Italia, ha commentato così l'iniziativa: “Sono orgoglioso di questa iniziativa che, soprattutto in questo momento, permette a tutti di vivere e di apprezzare concretamente quanto la mobilità elettrica si possa sposare con le più svariate esigenze quotidiane”.

E ancora: “Con la Nuova 500, Fiat vuole svolgere il proprio ruolo nello sviluppo di una mobilità urbana più sostenibile, e non è solo una questione di business, ma si tratta anche di un piccolo passo in avanti per l’ambiente. Questa missione è condivisa con la rete di concessionari italiani che desidero ringraziare per avere abbracciato con grande entusiasmo l’iniziativa. Del resto, la diffusione della mobilità elettrica è una meta da raggiungere tutti insieme, a beneficio del nostro pianeta, e, se fatto a bordo della nostra iconica Nuova 500, diventa anche un momento ricco di emozioni e fascino”.

La promo riguardante la Fiat 500 elettrica durerà per tutto il mese di aprile e per prendere parte all'iniziativa vi basterà recarvi al concessionario Fiat più vicino a casa, e parlare con un venditore.

Sempre per quanto riguarda il mese in corso, Stellantis ha messo in atto una promo per l'acquisto in leasing della 500 elettrica, ovvero, 47 rate mensili da 299 euro l'una e riscatto finale da 14.380 euro, senza alcun anticipo.

Fiat sta promuovendo nuovamente la 500 per recuperare il terreno nei confronti degli altri EV: fra le 10 auto elettriche più vendute in Italia a marzo 2023 il primato è andato a Tesla e Smart.