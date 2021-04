La Fiat 500 elettrica è la BEV più venduta in Italia nel 2021

Negli ultimi anni la Tesla Model 3 ha avuto campo libero, risultando spesso come l’elettrica più venduta sia in Europa che in Italia. Poi la concorrenza è diventata più agguerrita, sono arrivati modelli più economici e la berlina americana ha perso lo scettro. Nel 2021 ad esempio è la Fiat 500 l’elettrica più venduta nel nostro Paese.

Nel primo trimestre dell’anno, infatti, la nuova Fiat 500 elettrica è riuscita a piazzare più di 8.000 ordini, includendo modelli in ogni alimentazione e prezzo. A fare breccia nel cuore del pubblico hanno sicuramente contribuito alcune caratteristiche chiave, oltre al design iconico: pensiamo innanzitutto all’autonomia di 320 km con una singola carica secondo il ciclo WLTP, possibile grazie a batterie da 42 kWh. La ricarica inoltre è ultra veloce, soprattutto se paragonata ad altre vetture di pari segmento: ben 85 kW.

Per ricaricare 50 km infatti bastano 5 minuti di connessione a una colonnina Fast Charge compatibile. In 35 minuti, sempre presso stazioni compatibili, è possibile portare l’auto dallo 0 all’80%. Tutto questo senza che Fiat mettesse da parte le prestazioni: a bordo delle 500 Passion, Icon e LaPrima abbiamo infatti un buon motore elettrico da 87 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 9.0 secondi. Sulla 500 Action invece troviamo un motore da 70 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi, con 180 km di autonomia.

Vi ricordiamo che nuova Fiat 500 elettrica si può avere anche a 99 euro al mese.