La Fiat 500 è l'auto più apprezzata dalle donne, gli uomini preferiscono la Tesla Model 3

Secondo uno studio inglese i proprietari di auto sportive hanno problemi di autostima. Si tratta solamente di un esempio di una serie di lavori atti ad individuare le abitudini e i comportamenti degli automobilisti e l'ultimo ha cercato di scoprire quali siano i modelli di auto preferiti dalle donne e quali dagli uomini.

Premessa, lo studio è stato realizzato negli Stati Uniti, dove il mercato automotive è ben diverso da quello italiano, ma in ogni caso è interessante scoprire i risultati emersi. A effettuare il lavoro è stato il portale di confronto Verivox che ha appunto individuato, fra i modelli più venduti oltre oceano, quali siani quelli acquistati per lo più da donne e quali quelli invece che troviamo nei garage degli uomini.

Per galanteria cominciamo con le preferenze in rosa, che probabilmente non stupiranno i molti. La vettura maggiormente acquistata dal gentil sesso è la Fiat 500, precisamente al 64% (6,4 donne acquistano l'utilitaria italiano contro 3,9 uomini). Secondo posto per l'Audi A1, altra vettura particolarmente apprezzata dalle donne, al 63%, con la Opel Adam al 61.

Le auto elettriche invece non piacciono alle donne ma vengono acquistate in gran parte dagli uomini. Del resto la Tesla Model 3 è la vettura più “maschia” in circolazione oltre oceano, leggasi per l'85% acquistata da un guidatore uomo, seguita dalla BMW Serie 5, dall'Audi Allroad Quattro e dalla Skoda Superb, tutte e tre a quota 83 per cento.

Dallo studio è emerso anche che gli uomini preferiscono SUV e auto di classe medio alta, mentre le donne propendono maggiormente per le piccole auto e le utilitarie, ritenute senza dubbio più comode, agili, scattanti e maneggevoli.

I dati emersi dallo studio di Verivox riguardanti il mercato degli Stati Uniti potrebbero essere tranquillamente traslati anche all'Italia, dove le donne guidano per lo più Fiat 500 e Lancia Ypsilon, mentre gli uomini sono più propensi ai grandi SUV e alle berline, anche se ovviamente non si tratta di una regola scritta.