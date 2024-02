Fiat 500 Abarth premiata dai tedeschi di Auto Motor und Sport: ha battuto 17 concorrenti

Con un comunicato ufficiale, Stellantis ha annunciato che, in occasione 75° anniversario, il marchio Abarth ha continuato la sua straordinaria serie di trionfi, aggiudicandosi per l'ottava volta il prestigioso titolo di "Best Cars 2024" nella categoria Mini Cars, assegnato dalla rinomata rivista automobilistica tedesca "Auto Motor und Sport"

La coppia composta dall'Abarth 595 e dalla 695 ha sconfitto ben 17 avversari, confermando ancora una volta la sua supremazia nel settore. In occasione proprio deli 75 anni del brand, Stellantis ha anche rilasciato un'edizione limitatissima di una Abarth 695, che sarà prodotta in soli 1368 esemplari.

Stellantis ha dichiarato: "Per celebrare il 75º compleanno di Abarth e come omaggio alla sua storia, lo Scorpione ha recentemente lanciato la nuova Abarth 695 nell’edizione del suo 75° Anniversario, disponibile in soli 1.368 esemplari per rendere omaggio al suo noto motore 1.4 T-Jet, con un riferimento simbolico alla cilindrata del motore: 1.368cc. Un’auto scattante, sportiva ed elegante che rappresenta perfettamente lo spirito racing del marchio e il suo continuo impegno nell'innovazione".

Il concorso "Best Cars" ha visto la partecipazione dei lettori di "Auto Motor und Sport", che hanno espresso le loro preferenze tra 455 modelli attualmente presenti sul mercato tedesco, suddivisi in 13 categorie. La vittoria di Abarth è stata celebrata per la quarantottesima volta, evidenziando il forte sostegno e l'apprezzamento dei fan del marchio (ecco invece i prezzi della Fiat 500 Abarth elettrica in Italia).

Stellantis conclude il suo comunicato dichiarando: "Il trionfo di Abarth nel concorso 'Best Cars 2024' testimonia il successo internazionale delle auto sportive del brand e la profonda passione che il marchio suscita in Germania".