Fiat 500 del '68 trasformata in auto elettrica a Milano: 'Fa 40km, ho speso 10.000 euro'

Un quarantenne residente di Milano ha deciso di trasformare la sua Fiat 500 del 1968 in un'auto elettrica. Grazie ad un kit ha eliminato il motore a combustione interna sostituendolo appunto con un propulsore elettrico, ed ora può recarsi ovunque nel capoluogo lombardo.

A raccontare la curiosa vicenda è stato lo stesso proprietario di questo gioiellino di colore azzurro, il 43enne Filippo Bianchi, che a Il Giorno ha spiegato come tutti si voltino in via Monte Napoleone a vedere la piccola Fiat simbolo della Dolce Vita, "Ma la soddisfazione più grande – aggiunge - è accompagnare i miei figli a scuola e vedere i sorrisi dei bambini quando arriviamo".

Sotto il baule, al posto dello storico due cilindri da “ben” 18 cavalli raffreddato ad aria, ecco spuntare un motore elettrico da 10 kW. "Nel 2019 – ha spiegato ancora Bianchi – volevo fare un regalo a mia moglie per i dieci anni di matrimonio. Lei è sudafricana e impazzisce per tutto quello che è italiano. Così ho pensato alla vecchia 500. Un mito automobilistico nostrano famoso nel mondo. Però, con le norme anti inquinamento un’auto di mezzo secolo fa non avremmo mai potuto usarla tutti i giorni".

Di conseguenza Bianchi ha deciso di aguzzare l'ingegno: "Ho trovato quest’azienda di Palermo (la Newtron, ndr ) che produce un kit per la trasformazione elettrica delle 500 al costo di 5mila euro (più altre 5mila per le batterie). Poi ho scovato un bel modello restaurato a Cosenza allo tesso prezzo. Ho combinato e le due cose e il gioco era fatto".

Una vera e propria sorpresa per la compagna del sciur Bianchi: "Mia moglie era felicissima. Certo poi arrivare a Palermo è stata un’impresa. Alla fine però ce l’abbiamo fatta. Ma ne è valsa la pena – ha continuato– In definitiva l’ho pagata come un’utilitaria di oggi. Però, insomma, non c’è paragone".

Filippo Bianchi racconta di vedere solo dei “Vantaggi. La uso per andare in ufficio e per portare i bimbi a scuola. Ci vado ovunque in città, e parcheggio dappertutto”. L'autonomia non è esagerata, “40 chilometri”, ma comunque “più che sufficienti per i miei spostamenti. Il “pieno” lo faccio ogni due giorni e mi costa 1 euro. E poi, anche se il motore non è originale, è comunque riconosciuta auto storica, con bollo e assicurazione agevolati".

La Fiat 500 del 68 trasformata da Bianchi è divenuta quindi una sorta di quadriciclo elettrico, di cui la Fiat Topolino, ordinabile da pochi giorni, è forse l'esempio più emblematico.

Bianchi conclude, spiegando qual è la più grande soddisfazione: "Questa macchina mette di buonumore tutti. Anche alla più accanita belva milanese del traffico scappa un sorriso vedendoci passare. E poi c’è la felicità dei miei bimbi e le feste dei loro compagni di scuola quando arriviamo alla mattina. Un modo davvero piacevole di iniziare la giornata".

La piccola utilitaria torinese resta ancora oggi una delle auto più belle mai realizzate, e di recente vi avevamo raccontato la storia di un automobilista che aveva acquistato una Fiat 500 per poi fare una scoperta incredibile: era stata utilizzata in un film famosissimo.