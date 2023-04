Fiat 500 con 3 ruote avvistata sulle strade del Lago di Garda: mistero svelato

Negli scorsi giorni è stata avvistata più volte una curiosa Fiat 500. Frontalmente appariva come una comune utilitaria torinese ma vedendola dal retro spiccava un particolare inedito: presentava infatti due ruote centrali a differenza invece delle due classiche ruote posizionate ai lati.

La Fiat 500, che nella sua versione green rientra nella classifica della 5 auto elettriche meno care d'Italia, l'abbiamo vista in tutta le salse, come ad esempio la Fiat 500 di Barbie a grandezza naturale, ma forse quella a tre ruote ci era fino ad oggi sfuggita.

Proprio per via di questa particolare modifica, la piccola torinese presenta una carenatura laterale decisamente differente rispetta a quella standard, con i “buchi” delle due ruote coperti, quasi come una fosse una vecchia Citroen degli anni '70.

Molti si sono posti domande su tali modifiche, alla luce delle numerose apparizioni nella zona dell'Alto Garda e dei video pubblicati sui social, e proprio in queste ore è stato svelato l'arcano. Si tratta semplicemente di una vettura che è stata omologata come triciclo/quadriciclo e che permette così la guida anche ai 16enni.

L'escamotage è stato realizzato per bypassare la legge e tedesca, dove, come in Italia, la patente si può prendere solo dai 18 anni in su, ma nel contempo è possibile guidare le mini car (dai sedici anni).

Ovviamente tale Fiat 500 triciclo presenta anche delle modifiche al motore visto che tramite la centralina è stata ridotta la potenza e abbassata la cilindrata, e la sua velocità massima è di 90 chilometri all'ora.

Oscar Perini, autore della foto che trovate qui sopra e titolare del Soccorso Stradale Aci Global, ha spiegato: "In Italia si acquistano le minicar mentre in Germania effettuano queste modifiche. L'auto rispetto a una minicar è più robusta e ci sono grandi vantaggi in termini di sicurezza stradale. Un veicolo così è sicuramente più completo e più comodo per viaggiare".

E ancora: “L'auto così è omologata come veicolo a tre ruote e si può guidare dai 16 anni. Ecco sostanzialmente le ragioni di questa modifica. Poi si intervie anche a livello di centralina per ridurre la potenza e si abbassa la cilindrata. La velocità massima è limitata a 90 km/h, sempre per rientrare nei limiti di legge”.