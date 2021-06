Una Fiat 131 Abarth Rally rosa anticipa il disco di Tyler, The Creator

Anche le star del rapper mondiale a volte scelgono prodotti di nicchia italiani. No, non parliamo di tipicità gastronomiche regionali o di pregiati liquori artigianali, ma bensì di un'automobile che ha fatto la storia del rally.

Tyler, The Creator ha scelto una Fiat 131 Abarth Rally rosa per il video teaser Side Street - visibile in calce - che anticipa il suo nuovo album, Call Me If You Get Lost, in uscita il 25 giugno. Per chi non lo conoscesse, Tyler ha 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha vinto un Grammy nel 2020 come miglior album rap e vive l'arte con poliedricità, essendo appassionato anche di moda, design e fotografia. C'è lui dietro allo pseudonimo Wolf Haley, accreditato per la direzione del videoclip Side Street.

La Fiat 131 Abarth Rally era un mostro da corsa, capace di conquistare tre mondiali costruttori, una Coppa FIA piloti ed un mondiale piloti, questo con la sola trazione posteriore a disposizione. La rivoluzione integrale nel mondo dei rally sarebbe arrivata qualche anno più tardi. Nonostante Abarth stesse sviluppando una Fiat X1/9 da rally, la dirigenza Fiat spinse per l'adozione di una vettura basata sulla berlina 131, per un ritorno di immagine maggiore.

Della mansueta 131 berlina mantiene soltanto il passo: l'auto è alleggerita, con una carrozzeria in resina, allargata è abbassata. I 400 esemplari stradali furono costruiti per permettere l'omologazione al Gruppo 4. Ovviamente il rosa non era tra i colori disponibili. Sotto al cofano anteriore ruggisce un quattro cilindri da 2,0 litri capace di erogare 140 CV di potenza e 177 Nm di coppia. La 131 Abarth Rally stradale fu costruita dal 1976 al 1978 ed era proposta ad un prezzo di 9 milioni di lire; pensate che la 131 Berlina 1300 Mirafiori ne costava 2,3!

