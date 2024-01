Fiat 127 Rustica, il primo crossover della storia che venne costruito in Lamborghini

Nel 1979 Fiat presentò la Rustica, una nuova versione della mitica 127, nata e creata per permettere ai suoi proprietari di svolgere più compiti. La Rustica è stata di fatto il primo crossover della storia, ed era una via di mezzo fra un SUV e un fuoristrada.

Era stata infatti pensata come mezzo da lavoro, quindi per caricare materiale di vario tipo e trasportare pacchi, ma anche sporcarsi e affrontare terreni accidentati, e nel contempo per il tempo libero, quindi per scorrazzare le famiglie nei weekend.

E vedendola non si può che capire fin da subito quale fosse l'animo della 127 Rustica. Ruote più alte del modello di serie, porta pacchi e soprattutto due bull bar montati al posteriore all'anteriore per riparare la vettura da eventuali oggetti che potessero rovinare la carrozzeria.

All'epoca non fu accolta con grandissimo clamore anche perchè gli automobilisti non erano ancora pronti a guidare un mezzo “ibrido”, cosa che invece oggi è la normalità. Così che la Rustica ebbe solo due anni di vita ma la sua storia merita la nostra attenzione anche perchè è decisamente particolare.

La prima cosa da sapere è che questa 127 nasceva sulla base della 147, la versione brasiliana dell'utilitaria torinese. Aveva quindi una struttura più solida ed antiruggine, sicuramente meno raffinata della 127 classica, ma più adatta per il suo scopo.

Esternamente era invece colorata con una vernice semiopaca, mentre i cerchi in lega erano neri. Sotto il cofano vi si trovava un motore da 1.050 di cilindrata con una potenza di 50 cavalli, mentre le sospensioni erano robuste e si adattavano ad ogni tipo di manto stradale.

La sua seconda particolarità è che fu costruita presso gli storici stabilimenti di Sant'Agata Bolognese della Lamborghini. Venne assemblata in provincia di Bologna con i pezzi che provenivano direttamente dal Brasile, di conseguenza, a fianco della mitica Countach, Lamborghini presente anche nel film Wolf of Wall Street in vendita all'asta, vi si trovava appunto la piccola 127.

Fu una sorta di “salvataggio” della Lambo, visto che con tale escamotage si permise a 40 lavori di evitare la cassa integrazione e ad altri 180 di riprendere a lavorare dopo il blocco degli stipendi, così come ricorda il quotidiano Il Giornale.

Per sposare appieno la sua filosofia di Rustica, la 127 crossover era decisamente rumorosa, particolare che non fu apprezzato e alla fine ne vennero vendute solo 5.000, ma la sua storia rimase impressa nei libri di storia dell'automobilismo.

Fiat non ha più proposto alcun remake della sua mitica utilitaria degli anni '70, ma nel 2013 un designer realizzò un concept di Fiat 127 che ancora oggi è uno dei più interessanti mai disegnati.