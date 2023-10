La Fiat 127 Concept del 2013 è ancora oggi uno dei progetti più interessanti del web

Compie dieci anni uno dei concept del web senza dubbio più interessanti di sempre, e stiamo parlando precisamente della Fiat 127 di David Obendorfer. Presentata nel 2013 presenta ancora oggi vanta una linea molto attuale, e chissà che prima o poi Stellantis non decida di buttarci un occhio.

Fiat nel corso della sua storia ha dato vita a diversi e interessanti “remake”, per ultimo quello della 600, presentata insieme alla Topolino lo scorso mese di luglio. Nel recente passato, invece, ha fatto all in sulla Fiat 500, svelandola il 4 luglio del 2007, 50 anni dopo la nascita della primissima versione della mitica city car della Dolce Vita.

Da 16 anni a questa parte, quindi, Fiat sta continuando a produrre la 500 in tutte le salse, dalla 500L alla X, per ultima la versione 500e Abarth, l'elettrica con lo scorpione con tanto di sound artificiale.

Della mitica 127 però neanche l'ombra, nonostante fra l'inizio degli anni '70 e la fine degli anni '80, la compatta torinese spopolò in Italia. A ridarle vita, come detto in apertura, ci ha pensato David Obendorfer, designer laureato presso l'università di arte e design MOME Moholy-Nagy di Budapest, che puntò su una vettura con le dimensioni della Fiat Punto e dell'Alfa Romeo MiTo, entrambe ancora in commercio una decade fa.

Obendorfer aveva pensato a tutto, anche ad una interessante versione Abarth con tanto di colorazione classica bianca con inserti in rosso. Inoltre, aveva realizzato anche gli interni, un perfetto mix fra oggetti vintage degli anni '70 e un tocco moderno con un touch screen al centro della plancia, giusto per non farsi mancare nulla.

Alla fine Fiat ha deciso di non riportare in vita la sua piccola berlina, puntando invece sulla 124 Spider su base Mazda MX-5 e più recentemente sulla Fiat Topolino, gemella della Citroen Ami: secondo voi, vedendo questi progetti, dovrebbe ripensarci?