Fiat 126 contro Ford Falcon: consuma meno benzina un motore piccolo o uno performante?

Le vecchie automobili non erano proprio eccellenti lato consumi e ci hanno insegnato che il dibattito più importante per quanto concerne il risparmio di carburante è tra le dimensioni del motore e la velocità del motore. Gli YouTuber di Garbage Time hanno cercato di dare una risposta definitiva con una sfida tra Ford Falcon e Fiat 126.

Nel video pubblicato qualche giorno fa la sfida è, per l’esattezza, tra una Ford Falcon del 1996 e una FSM Niki del 1991: quest’ultima non è altro che una versione rivisitata della Fiat 126, commercializzata in Australia tra 1989 e 1992. Già dalle prime riprese potete comprendere le condizioni della Fiat: si tratta di un modello di un’altra epoca, senza aria condizionata e già molto rovinato, come dimostrano le due “toppe” sul paraurti anteriore. Ma il suo minuscolo motore bicilindrico è in grado di offrire consumi migliori rispetto alla Falcon?

La sfida tra le due è molto semplice: lo YouTuber percorrerà 100 chilometri su tratti di vario tipo come se stesse circolando normalmente, adottando pertanto uno stile di guida sereno. Il video, dopo una presentazione dei mezzi, ci porta a intervalli regolari a bordo della Ford Falcon e della FSM Niki: la prima riesce a circolare con estrema facilità a meno di 1.800 giri al minuto, tenendo facilmente il passo del resto delle automobili. La piccola Fiat, invece, viene descritta come una “carriola per umani” tutt’altro che potente, che richiede di non staccare mai l’acceleratore per rimanere a una velocità soddisfacente.

A fine “gara” i risultati sono chiari: da un lato la Falcon ha richiesto 10,77 litri per 100 km, mentre la Niki a tutto gas ha bruciato 5,6 litri per 100 chilometri.

