Fiat 126 elettrica: e se FCA riportasse in vita la mitica auto cittadina?

Quanti fra voi ricordano la mitica Fiat 126? O addirittura ci hanno viaggiato dentro? Una vettura a motore posteriore di dimensioni quasi ridicole, dall'aspetto simpatico e familiare, che qualcuno ha re-immaginato in veste 100% elettrica come accaduto alla recente Fiat 500e.

Con la Fiat 500e il Gruppo FCA ha fatto diventare elettrica la 500 di ultima generazione, di certo non la storica degli anni '50, ormai troppo piccola per i nostri tempi, con la 126 elettrica invece potrebbe dar fondo a tutto il suo talento per ridisegnare la vettura in chiave contemporanea - così come hanno immaginato i grafici di Motor1.com e InsideEVs USA.

Beh il risultato potrebbe davvero sorprendere, FCA dovrebbe davvero pensare a un revival di questo calibro, anche perché potrebbe lanciare la vettura su una fascia nettamente differente dalla nuova 500e. Una vettura di certo iconica, piena di tecnologia e con ben 320 km di autonomia WLTP nonostante le dimensioni ridotte; peccato però che Fiat abbia pensato a un prezzo di listino di 37.900 euro, in edizione "La Prima" almeno, molto probabilmente arriveranno varianti meno accessoriate sulle quali però ancora non si sa nulla.

Con la 126 elettrica Fiat potrebbe avvicinarsi clamorosamente alle linee della nuova Honda E, a differenza della vettura giapponese però il marchio torinese potrebbe ridurre all'osso la tecnologia interna (la Honda E è imbottita di schermi, ha retrocamere al posto degli specchietti retrovisori e costa 35.500 euro) e creare una BEV per tutti, concettualmente simile alla Dacia Spring Electric, che Renault vorrebbe vendere a meno di 20.000 euro. Che ne dite della 126 elettrica?