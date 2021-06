Una Fiat 126 alla conquista degli Stati Uniti: il restauro è commovente

Quando si da una vista alle auto in vendita nei principali canali globali l'occhio cade su classiche senza tempo o su Ferrari da corsa valutate milioni di euro. Spesso si sottovaluta un ingrediente che arricchisce molti annunci minori: l'amore verso vetture di nicchia, recuperate con un restauri costati tempo e sudore.

È il caso di questa Fiat 126p apparsa recentemente su Craigslist, restaurata alla perfezione e stranamente venduta negli Stati Uniti. Nonostante lo stile anni '70 - la 126 debuttò nel 1972 - l'auto è stata costruita in Polonia nel 1994. La 126p era difatti la versione prodotta negli stabilimenti FSM a Tychy, impianto tuttora strategico per Stellantis. L'utilitaria fu protagonista della motorizzazione del paese ed è tuttora una sorta di simbolo nazionale. Salvo rare eccezioni tutte le 126 vendute in Italia dopo il luglio 1979 sono di produzione polacca, nel 1985 il restyling della 126 unificata prese addirittura il nome di 126 by FSM, per marcare il contributo della fabbrica automobilistica polacca. L'esemplare in vendita monta posteriormente un bicilindrico raffreddato ad aria da 652 cc, capace di erogare 24 CV di potenza e 41 Nm di coppia. Rispetto alle versioni più vetuste è dotato di iniezione elettronica e marmitta catalitica.

Stando all'annuncio, il proprietario di questa Fiat 126p ha oltre 40 anni di esperienza come meccanico. Dopo averla acquistata, la vettura è stata completamente smontata, ogni elemento risulta restaurato, riparato o sostituito con parti originali Fiat. La carrozzeria è stata riverniciata, è stato montato un nuovo serbatoio del carburante, il battitacco è stato ricostruito, i freni sono nuovissimi e tutti i gruppi ottici sono stati sostituiti. C'è infine una serie di piccole chicche che danno ulteriore valore alla piccola utilitaria: ruota di scorta originale, kit medico, kit attrezzi e gli pneumatici originali Debica, immacolati. Il prezzo? 11.999 dollari, il corrispettivo di 9.860 euro al cambio attuale.

Le immagini parlano da sole, nonostante i 74.306 chilometri sull'odometro l'auto sembra quasi nuova. Se non è amore questo... (immagini Craigslist)