In fiamme una Bugatti Chiron: le riparazioni saranno salatissime

Vedere una sportiva in fiamme è un angoscia per ogni appassionato. Questa volta la vittima è la regina delle hypercar: la Bugatti Chiron. Rifinita in rosso e nero e di proprietà del rapper dominicano El Alfa, questa Chiron è diventata affare da barbecue all'interno di un garage di Miami.

Gli ingenti danni sono stati immortalati in due video - postati in calce - dalla pagina Instagram Supercar Fails. La Chiron avrà bisogno di una lunga serie di nuovi componenti: cofano, parafanghi, ruote, pneumatici, portiera e finestrino lato guidatore... tutti pezzi che appaiono bruciati nei video. Anche la verniciatura andrà rifatta da zero e si spera che l'incendio abbia risparmiato gran parte della meccanica. Per fortuna qualcuno è riuscito a spegnere l'incendio prima che l'hypercar francese fosse interamente divorata dalle fiamme.

Pur non essendoci ancora un report ufficiale dei pompieri o delle forze dell'ordine, secondo Supercar Fails l'incendio sarebbe stato doloso. Una Bugatti Chiron vale 3 milioni di euro, o quantomeno è il prezzo che qualche mese fa ha chiesto un concessionario texano per un esemplare con pochi chilometri. Ricordiamo che la Chiron è dotata di un W16 da 8,0 litri capace di erogare 1.500 CV. Nella versione "base" può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 420 km/h, limitata elettronicamente.

Il futuro di Bugatti è ufficialmente legato all'elettrico: il Gruppo Volkswagen ha dato il via libera per la creazione della Bugatti Rimac LLC, con quote del 45% in mano a Porsche e del 55% in possesso del Gruppo Rimac.