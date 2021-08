Una fiammante Ferrari SF90 Stradale cade dalla bisarca: il video è un colpo al cuore

Una Ferrari è un’auto per pochi eletti, figuriamoci una SF90 Stradale, una delle sportive all’apice della gamma del cavallino rampante. Possiamo solo immaginare quanto sia strabordante l’euforia di un suo proprietario nel momento in cui gli viene consegnata, ma in questo caso il momento idilliaco è diventato una scena da horror.

La vicenda che vedete nel video in basso è successa in Brasile, durante le fasi di scarico della vettura da una bisarca. È normale pensare che auto del genere vadano trattate con i guanti, ma in questa breve clip la delicatezza non sembra pervenuta.

Stando alle dichiarazioni, pare che la SF90 Stradale fosse stata ordinata dall’amministratore delegato di un grande fornitore di assistenza sanitaria, e sembra che avesse un prezzo di 1,5 milioni di dollari, una cifra quasi tre volte superiore al prezzo di 437 mila euro, dovuta agli optional con cui era equipaggiata e soprattutto alle tasse elevate del Brasile.

Nella clip vediamo l’auto già pronta sulla rampa del camion mentre l’autista si reca ai comandi per procedere con le fasi di scarico. La Ferrari inizia a scendere, ma dopo poco la pedana collassa sul marciapiede sottostante, e con essa la SF90 gialla.

Non si conoscono i danni arrecati alla vettura, ma guardando le immagini sembra che il musetto dell’auto abbia sbattuto e strusciato contro il camion che la trasportava, e la caduta stessa potrebbe aver danneggiato alcune componenti delle sospensioni, che non sono certo adatte ad urti del genere. Non è certo un bel vedere, ma tutto sommato è andata molto peggio a questa Toyota Land Cruiser in un incidente analogo. Voi come avreste reagito?