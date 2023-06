FIA, ufficiale il nuovo campionato Gruppo N elettrico: 'Ammesse berline da 400 CV'

Dopo la Formule-E per cui questo weekend si correrà a Portland, la FIA ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo campionato di auto elettriche. Si tratta nel dettaglio della categoria conosciuta come Electric Sport Vehicle e sarà aperta alle berline.

Di fatto sarà una sorta di campionato Gruppo N elettrico e permetterà la partecipazione di "berline sportive coupé" con una potenza minima di 300 kW (402 CV). Si tratta di una competizione che è stata concepita per permettere alle auto “di tutti i giorni” di prendere parte appunto ad eventi motoristici, compresi corse ed eventi in salita, quindi gare sprint a cronometro sia a livello nazionale che regionale.

L'idea della FIA è anche quella di incoraggiare i produttori a lanciare eventuali serie monomarca. Obiettivo, come da dichiarazioni di lancio dell'evento da parte del World Motor Sport Council "far crescere il motorsport sostenibile nel futuro", specificando che saranno ammesse vetture prodotte in almeno 300 esemplari nei primi due anni di vendita.

Di conseguenza potrebbero vedersi auto come l'Audi RS e-tron GT, la Porsche Taycan, per cui è in arrivo una versione da 1.000 CV, ma anche la BMW i4 e la Maserati Granturismo Folgore, per un campionato che si preannuncia decisamente spettacolare.

Marek Nawarecki, direttore dello sport su circuito della FIA, ha aggiunto: “In qualità di organo di governo del motorsport mondiale, la nostra responsabilità è anche quella di garantire che le nostre conoscenze e competenze siano disponibili per i nostri club membri, nonché per gli organizzatori e i promotori locali. Pertanto, disporre di una serie di regolamenti tecnici applicabili a diverse discipline e formati, nonché a diversi livelli sportivi, è la chiave per raggiungere questo obiettivo. Il FIA ESV fa rivivere lo spirito del Gruppo N, dove un'auto acquistata presso un concessionario, dotata di tutte le attrezzature di sicurezza necessarie, era essenzialmente pronta per la competizione e adatta a varie discipline e formati".

Il presidente della FIA GT Commission, Lutz Leif Linden, ha invece spiegato che i nuovi regolamenti “risponderanno alle esigenze del mercato. Avere questo insieme di regolamenti tecnici consentirà ai reparti corse dei clienti dei produttori di offrire varianti pronte per la competizione delle loro auto elettriche, che dovrebbero essere una fonte considerevole di entrate, proprio come lo è GT3”.

Saranno consentite sia le due che le quattro ruote motrici, mentre l'altezza massima sarà di 1460 millimetri, di conseguenza SUV e crossover non saranno idonei. A livello estetico, invece, saranno ammessi passaruota più larghi, e condotti di raffreddamento extra, inoltre, sarà possibile l'utilizzo di materiali leggeri.