La FIA alla ricerca di nuovi team di Formula 1: la clausola da 200milioni di dollari

L'ingresso di un team in Formula 1 è spesso accompagnato da profonde riflessioni, analisi interne sui rapporti costi-benefici e su quanto il valore del marchio potrebbe incrementare in termini di appealing. La FIA, tuttavia, sembra aver intrapreso un nuovo percorso per il futuro della competizione.

La partnership tra Andretti e Cadillac annunciata ieri avvicina moltissimo il team americano all'ingresso in F1, accesso che potrebbe essere agevolato proprio dalla FIA che ha iniziato un percorso per incrementare il numero di squadre in griglia di partenza. Proprio il presidente della federazione, Mohammed Ben Sulayem, ha recentemente pubblicato un cinguettio su Twitter in cui avverte di aver chiesto al suo team di "considerare l'avvio di un processo di manifestazione di interesse per potenziali nuovi team".

Nonostante il fallimento delle trattative tra Red Bull e Porsche, il Gruppo Volkswagen non avrebbe rinunciato all'entrata nella competizione della casa automobilistica per il 2026. Nello stesso anno potrebbe accedere anche Ford che sembrerebbe interessata ad una partnership con la scuderia di Milton Keynes stando a recenti rumors. Bisogna ricordare però che l'ingresso di un nuovo team deve essere accompagnato da un gettone di 200milioni di dollari, cifra accordata dalle varie squadre dopo l'ultimo patto della concordia. Il costo per entrare in F1 andrebbe in seguito diviso equamente tra i team per ammortizzare le eventuali perdite di una nuova suddivisione dei guadagni tra più scuderie.

Ad ogni modo, la dichiarazione di intenti non certifica l'ingresso attualmente di alcuna squadra, tuttavia quelli che seguono si prospettano mesi interessanti per la Formula 1. E voi, invece, chi vorreste vedere nella competizione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.