La FIA aggiunge nuove regole alla Formula 1 per il 2023: dalla sprint race alla Helmet Cam

La Formula 1 è una competizione in costante aggiornamento che si rinnova drasticamente ogni paio di anni con nuovi regolamenti. Il Campionato del Mondo 2022 è il risultato di una nuova serie di direttive che verranno ulteriormente ampliate durante il corso del Mondiale del prossimo anno.

In attesa del Gran Premio di Miami, un nuovo circuito che vedremo all'opera nel week-end dal 6 all'8 maggio, la FIA sta continuando a lavorare con la competizione per migliorare lo spettacolo della Formula 1 in vista del prossimo anno. A partire dal 2023, infatti, la federazione ha aggiunto nuove regole che qui seguono:

La Formula 1 e i vari team hanno trovato un accordo per aumentare fino a 6 il numero di Sprint Race anche se la FIA sta ancora valutando l'impatto in termini operativi e di personale;

Dal 2023 la Helmet Cam, ovvero la visuale del conducente, sarà obbligatoria per tutti i piloti;

La commissione della F1 ha deciso di ridurre le assegnazioni dei set delle gomme durante i week-end di gara da 13 a 11;

La FIA e la F1, inoltre, hanno discusso del futuro della manifestazione sportiva, in particolar modo dei nuovi motori che verranno introdotti nel 2026 e del carburante interamente ecosostenibile. E voi, invece, cosa ne pensate di queste nuove disposizioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.