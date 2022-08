Feuerbach Porsche GTL Coupé: una nuova 911 GT3 speciale basata sulla generazione 997

Le Porsche sono sempre più, considerando anche le declinazioni con cui vengono offerti i vari modelli. A questi bisogna poi aggiungere tutti i costruttori che sviluppano edizioni speciali delle auto di Zuffenhausen, dai più importanti e supportati dalla casa come Singer, a quelli più piccoli: oggi si aggiunge anche Feuerbach con la 911 GTL Coupé.

Questo piccolo costruttore è nato nel 2019 dall’ex capo designer di Nissan Europe, Christopher Reitz, nonché nipote di Ferdinand Porsche, che ha creato una compagnia specializzata nello sviluppo e nella produzione in piccola serie di veicoli che rendano onore alla casa di Zuffenhausen.

Il primo di questi sarà proprio la Feuerbach GTL Coupé, basata sulla Porsche 911 GT3 della generazione 997: il telaio resta quello originale, ma cambia tutta la carrozzeria, realizzata in fibra di carbonio e con un design realizzato ad hoc che va a modificare in particolar modo le forme del retrotreno, che appare più allungato e slanciato, con nuovi fanali a LED che le donano una firma luminosa più moderna e una copertura del cofano che ricorda quella dell’hypercar Porsche 918 Spyder (a proposito, non perdetevi la sfida tra la Porsche 918 Spyder e la KTM RC16 da MotoGP).

Anche il propulsore non sarà più lo stesso: il flat-six da 3.8 litri originale verrà rimpiazzato da un’unità costruita a mano da 4.3 litri aspirato che dovrebbe erogare circa 540 CV a 8.500 giri/min, ma sarà solo un punto di partenza, dato che Feuerbach ha intenzione di fornire anche versioni più potenti dello stesso, che potrà essere abbinato alla trasmissione manuale o all’automatica PDK di Porsche.

La ciclistica verrà aggiornata con nuove sospensioni e sistema frenante, mentre l’interno sarà più prezioso facendo largo uso di fibra di carbonio per il tunnel centrale e i pannelli delle portiere completamente ridisegnati, assieme a rivestimenti in pelle e alcantara, che saranno ulteriormente personalizzabili dai clienti. A tal proposito, la GTL Coupé verrà offerta con un prezzo di partenza di 550.000 euro, a cui si aggiungeranno le eventuali modifiche su misura richieste dai futuri proprietari.