Al Festival di Goodwood, Michelin presenterà un'auto da endurance a idrogeno

Il Festival Of Speed di Goodwood che si terrà questo weekend sarà una vetrina importante non solo per le glorie del passato e del presente, ma anche per presentare nuovi veicoli. Non a caso Michelin ha colto l’occasione per presentare una vettura da competizione endurance, dotata di un propulsore a idrogeno.

L’auto si chiama LMPH2G, e l’obiettivo della casa è quello di portarla a competere nella categoria electric-hydrogen prevista per la 24 ore di Le Mans del 2024. La potenza totale erogata dal propulsore dovrebbe attestarsi attorno ai 660 CV, con una velocità massima che supererà i 300 km/h.

Le novità non riguardano soltanto l’auto, ma anche gli pneumatici adottati, ossia delle gomme da corsa create per il 46% da materiali sostenibili: è presente del carbonio riciclato da gomme ormai usurate, bucce di limone e arancia, olio di girasole, resina di pino e acciaio riciclato recuperato da vari packaging.

Questa scelta costruttiva va a braccetto con la strategia futura di Michelin, la quale ha promesso che entro il 2030 tutte le sue gomme avranno almeno il 40% di materiale sostenibile, con l’obiettivo ultimo di creare pneumatici sostenibili al 100% entro il 2050.

Per accelerare il processo di ricerca e sviluppo, la casa francese sfrutterà appunto le competizioni endurance a proprio favore, e al Festival di Goodwood il pubblico inizierà a conoscere l’auto e le tecnologie a lei correlate. La LMPH2G è stata costruita in collaborazione con Faurecia, un produttore francese di componenti, che assieme a Michelin detiene Symbio, produttore di celle a idrogeno.

Non resta che vederla in azione al festival di Goodwood, dove non mancheranno altre auto incredibili, come la Aston Martin Valkyrie.