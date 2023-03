Il festival delle bici elettriche raddoppia: BikeUP 2023 arriva a Bergamo e Torino

Mentre a Milano si aspettano gli Emoving Days 2023 in programma dal 24 al 26 marzo, Bergamo a Torino sono in fervente attesa di una nuova (e doppia) edizione di BikeUP, il festival delle bici elettriche e non solo.

Doppio appuntamento dunque per l'Electric Bicycle Power Festival, arrivato ormai alla sua nona edizione. La fiera internazionale dedicata alle e-bike, completamente gratuita e all'aperto, ha visto negli ultimi due anni 50.000 persone partecipare agli eventi, che quest'anno toccheranno le città di Bergamo e Torino. Nello specifico a Bergamo l'appuntamento è dal 14 al 15 aprile, mentre a Torino BikeUP arriva dal 5 al 7 maggio al Parco del Valentino.

Fra i brand di spicco che coloreranno l'edizione 2023 abbiamo Scott, Specialized, CANYON, Ducati, Husqvarna, TREK, Haibike, Bergamont, Bottecchia, Riese und Müller e THOK, mentre fra i marchi di scooter, moto e auto avremo CAKE, VMoto, NIU e Volkswagen. Durante le sei giornate di festival si potrà: effettuare test ride dei prodotti in uscita e partecipare a corsi, laboratori e spettacoli, un'occasione unica per il pubblico di provare gratuitamente l'esperienza della mobilità elettrica. Sia a Bergamo che a Torino poi vi aspettano poi gli eBike Tour con itinerari di diversa durata e tipologia. Per maggiori informazioni sulle singole attività vi rimandiamo al sito ufficiale di BikeUP.